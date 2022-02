Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour la conception du nouveau tablier du pont levant du canal de Burlington





Construire des infrastructures publiques modernes et fiables

BURLINGTON, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada s'est engagé à maintenir l'intégrité de ses infrastructures afin d'assurer la sécurité de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé l'attribution d'un contrat d'une valeur de 1,86 million de dollars à AECOM Canada Ltd, de Kitchener (Ontario), pour la conception du nouveau tablier du pont levant du canal de Burlington situé à Burlington, en Ontario.

Dans le cadre de ce contrat, AECOM sera chargé de concevoir un nouveau tablier pour le pont à travée levante et de remplacer le tablier existant, de restaurer les travées d'approche, ainsi que d'élargir les trottoirs pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser le canal en toute sécurité et améliorer la circulation.

Ces changements permettront d'améliorer le fonctionnement général du pont et d'assurer ainsi la sécurité des usagers pour les années à venir. Le projet stimulera l'économie locale et prolongera la durée de vie du tablier et du trottoir du pont d'environ 50 ans et celle des approches d'environ 30 ans.

SPAC prévoit attribuer un contrat de construction d'ici la fin de l'été 2022. Les travaux de construction devraient commencer à l'hiver 2023 et prendre fin à l'été ou à l'automne 2024.

Citation

« Le canal de Burlington est une voie de transport importante pour la localité et le pays. Les améliorations apportées au pont levant du canal de Burlington vont permettre de réduire les embouteillages, de rendre le pont plus accessible aux piétons et aux cyclistes et de prolonger sa durée de vie. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

Le pont levant du canal de Burlington se trouve dans la partie ouest du lac Ontario , sur un site riche en histoire.

se trouve dans la partie ouest du lac , sur un site riche en histoire. Depuis 1830, 5 ponts mobiles différents ont précédé le pont actuel.

Ouvert en 1962, le pont actuel comportait à l'origine 2 voies de circulation et un chemin de fer de la Hamilton and Northwestern Railway. Ce chemin de fer a cependant été enlevé en 1982 pour faire place à deux voies de circulation supplémentaires.

and Northwestern Railway. Ce chemin de fer a cependant été enlevé en 1982 pour faire place à deux voies de circulation supplémentaires. Le pont enjambe le canal de Burlington , qui a été ouvert en 1826. Autrefois un cours d'eau étroit, le canal offre aujourd'hui aux gens de Burlington Bay (havre de Hamilton ) un accès navigable à l'océan Atlantique.

, qui a été ouvert en 1826. Autrefois un cours d'eau étroit, le canal offre aujourd'hui aux gens de Burlington Bay (havre de ) un accès navigable à l'océan Atlantique. Le pont est de type mobile et levant à entraînement sur tour. La travée levante mesure 116 mètres, pèse 1 996 tonnes et s'élève verticalement de 33,5 mètres.

Depuis sa construction, le pont a été levé plus de 200 000 fois pour permettre le passage de plus de 400 000 bateaux. Chaque année, le pont est levé environ 4 000 fois pour permettre à quelque 6 500 bateaux de franchir le canal. De ce nombre, plus de 1 000 sont des bateaux de transport de marchandises.

