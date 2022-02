'Besoin d'un expert'': Ce que les Canadiens doivent savoir en cette période de REER





TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Devant l'incertitude économique qui persiste, de plus en plus de Canadiens ajustent leurs projets d'épargne et de retraite comparativement à l'année dernière. En effet, dans un récent sondage de la TD, la majorité (59 %) des répondants ont dit avoir revu leurs objectifs d'épargne en raison de l'évolution de la conjoncture depuis deux ans. Ce chiffre tranche avec celui de l'an dernier, où seulement un Canadien sur trois (35 %) disait que ses projets d'épargne et de retraite avaient été mis à mal par la pandémie.

Alors que la période des REER bat son plein, les professionnels de la TD sont là pour aider les Canadiens, que ce soit en personne ou virtuellement, à se doter d'un plan financier qui répond à leurs objectifs d'épargne à court et à long terme.

« Quand il est question d'épargne-retraite, il n'y a pas de solution universelle, explique Jared Jarman, vice-président associé, Conseils spécialisés à la TD. Que vous commenciez tout juste à épargner ou que vous ayez un changement dans votre situation financière, nous pouvons vous fournir les conseils et les outils dont vous avez besoin. »

Côté placements, les Canadiens sont vraiment divisés : seulement la moitié des répondants (50 %) disent avoir confiance en leurs connaissances en la matière, tandis que près de 4 personnes sur 10 (37 %) disent ne pas être sûres de réussir à atteindre leurs objectifs d'épargne. Et bien que la majorité (58 %) des Canadiens disent se doter régulièrement d'objectifs financiers, ce n'est pas le cas d'une grande partie d'entre eux (43 %).

Comme les Canadiens souhaitent gagner en confiance à l'égard de leur épargne, Jared Jarman, vice-président associé, Conseils spécialisés à la TD est disponible pour expliquer ce qu'ils peuvent faire pour que leurs objectifs cadrent avec l'évolution de leurs besoins.

