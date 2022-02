L'Assemblée nationale du Québec rend hommage à l'ancien président de la FTQ Fernand Daoust





MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue la motion déposée par le Parti québécois et adoptée aujourd'hui à l'unanimité par les parlementaires rappelant la contribution du leader syndical et ancien président et secrétaire général de la FTQ, Fernand Daoust, décédé il y a deux ans à l'âge de 93 ans en janvier 2020.

Dans la motion adoptée, les parlementaires rappellent avec justesse l'immense contribution du leader syndical à l'évolution de la société québécoise ainsi qu'aux luttes pour les droits des travailleurs et travailleuses, la défense de la langue française et le droit de négocier et de travailler en français.

En hommage à ce grand leader, la FTQ a renommé officiellement en 2020 l'édifice de Montréal, situé au 565, boulevard Crémazie Est, l'Édifice Fernand-Daoust.

Une vidéo hommage à Fernand Daoust est également disponible sur le site de la centrale : https://ftq.qc.ca/videos/hommage-a-fernand-daoust-1926-2020/.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

