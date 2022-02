Projet de loi 96 : un amendement de l'opposition officielle garantit à la communauté d'expression anglaise un accès à des services en santé dans sa langue





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le droit pour toute personne d'expression anglaise d'obtenir des services de santé et des services sociaux dans sa langue sera désormais renforcé grâce au travail acharné des porte-paroles de l'opposition officielle en matière de protection de la langue française, Mme Hélène David, de relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. David Birnbaum et de justice, M. Gaétan Barrette.

En effet, lors de l'étude détaillée du projet de loi no 96(PL96), Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, l'opposition officielle a déposé et fait adopter un important amendement garantissant à la communauté d'expression anglaise son droit d'obtenir des services de santé et des services sociaux en anglais.

« Cet amendement que nous avons proposé démontre clairement que, pour notre formation politique, il est possible de protéger notre langue française sans pour autant menacer les droits de la communauté d'expression anglaise du Québec. »

-Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la langue française

« Grâce à notre détermination, nous venons d'assurer aux Québécois de langue anglaise un accès à des services de santé dans leur langue et ce, des Îles-de-la-Madeleine jusqu'en Abitibi. C'est historique! »

-David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Désormais, en vertu de notre amendement, le droit de recevoir des services de santé et sociaux en anglais bénéficiera d'une protection supplémentaire renforcée. »

-Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 13:03