AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires tiendront une conférence de presse virtuelle le 4 février 2022





VICTORIA, BC, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Une conférence de presse des premiers ministres des provinces et territoires aura lieu à la date et à l'heure suivantes :

Date : Vendredi 4 février 2022



Heure : De 12 h à 13 h (heure du Pacifique)

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, présidera la conférence de presse virtuelle à partir de Victoria. De courtes allocutions auront lieu et seront suivies d'une période de questions des journalistes.

Données d'accès

Les journalistes peuvent se joindre à la conférence de presse avec les coordonnées ci-dessous afin d'écouter les premiers ministres et de poser des questions :

Sans frais : 1 888 892-3255

Code d'accès : 460314

Les médias intéressés sont invités à se connecter au plus tard à 11 h 45 (heure du Pacifique) le vendredi 4 février 2022. Les journalistes devront préciser leur nom, le média qu'ils représentent et à quel premier ministre s'adresse leur question. Une seule question par journaliste sera autorisée.

Renseignements pour la transmission en direct

La conférence de presse sera retransmise en direct, dans la langue où elle aura lieu, à l'intention des représentants des médias et du public à :

Facebook : https://www.facebook.com/BCProvincialGovernment/

Twitter : https://twitter.com/BCGovNews

YouTube : https://www.youtube.com/user/ProvinceofBC

Les représentants des médias peuvent également regarder la conférence de presse en ligne sur Zoom. Les premiers ministres des provinces et territoires ne répondront toutefois à aucune question provenant de cette plateforme.

Français : https://bespokeav.zoom.us/j/91681405088?pwd=SE1Ham9tK05GZk1LREdxOXpLUTQ0UT09

Anglais : https://bespokeav.zoom.us/j/91456128344?pwd=R3djQ0g3OE05SnhsMm1NQVV1Y2dqUT09

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 12:00 et diffusé par :