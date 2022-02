AVIS AU PUBLIC - Fermeture du pont Alexandra aux automobilistes





GATINEAU, QC, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Une limite de charge de 27 tonnes est actuellement imposée à tous les types de véhicules qui traversent le pont Alexandra. Par mesure de prudence et de sécurité en raison de manifestations se déroulant à Ottawa depuis le 28 janvier, Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra restera fermé à la circulation automobile, à l'exception du :

jeudi 3 février et vendredi 4 février, de 6 h à 10 h, la voie en direction d' Ottawa sera ouverte à la circulation automobile.

De plus, le samedi 5 février et le dimanche 6 février, la promenade piétonne sera fermée. Les piétons et les cyclistes devront utiliser la voie centrale.

