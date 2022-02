Le Canada soutient la construction durable innovante en bois





OTTAWA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Investir dans le secteur forestier du Canada en créant des collectivités durables, c'est investir dans notre avenir. En encourageant notre industrie de la construction à utiliser davantage de bois, nous pourrons mieux atteindre nos objectifs climatiques tout en stimulant la demande de produits du bois canadien et en créant de bons emplois au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le versement de 887 000 $ pour le remplacement du pont du ruisseau Duchesnay, qui relie la ville de North Bay et la Première Nation de Nipissing. Le gouvernement de l'Ontario a consacré 17 millions de dollars au remplacement du pont, qui a ouvert en août 2021.

Ces fonds ont permis de concevoir le nouveau pont et de le construire en bois de manière à conserver le cachet d'origine de l'ancien pont. L'ouvrage a été réalisé par une société en commandite regroupant la société Miller Paving et la Première Nation de Nipissing, qui y a trouvé des occasions d'emploi et de formation. Ce projet bien visible contribuera à promouvoir l'utilisation du bois massif dans les ponts routiers partout au pays. Selon les estimations, l'utilisation du bois dans cet ouvrage permettra d'éviter l'émission d'environ 991 tonnes métriques de CO 2 , soit l'équivalent des émissions annuelles de 190 voitures.

« Lorsque les gens travaillent de concert, il se construit de belles choses, et les communautés prospèrent, a déclaré la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu. Utilisant des matériaux de construction écologiques et offrant des possibilités d'emploi et de formation à la communauté locale, ce projet montre que nos constructions collectives peuvent aider notre pays à atteindre son objectif d'être plus propre et plus inclusif. Toutes mes félicitations aux artisans de cette réussite. »

Le financement provient du programme Construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada, qui encourage l'utilisation du bois dans des projets de construction pour lesquels ce matériau est un choix moins habituel, comme les hauts bâtiments, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts. CVBois a pour objet de faire du Canada un chef de file mondial des systèmes et technologies de construction en bois innovants, dans une économie sobre en carbone.

Les projets de ce genre aideront le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques d'ici 2030, car ils nous permettront de trouver des méthodes efficaces pour construire des bâtiments durables avec des produits du bois canadien, en réduisant du même coup les émissions de gaz à effet de serre.

« On ne peut pas contrer les changements climatiques sans que nos forêts fassent partie de l'équation. La création de nouveaux marchés pour le bois canadien soutient nos travailleurs forestiers, crée de l'emploi et nous rapproche de nos objectifs de carboneutralité. En encourageant l'utilisation du bois dans la construction, nous contribuons donc à protéger notre planète et à soutenir nos collectivités. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Dans le cadre de son plan d'infrastructures pour l'Ontario, notre gouvernement a investi 17 millions de dollars pour remplacer le pont du ruisseau Duchesnay en partenariat avec la Première Nation de Nipissing. Ce projet, terminé en août 2021, a créé d'importantes occasions de développement des compétences et de création d'emplois tout en montrant les avantages environnementaux de la construction en bois. »

L'honorable Caroline Mulroney

Ministre des Transports de l'Ontario

« Nous avons été heureux de contribuer à ce projet et de prouver qu'on peut concevoir des infrastructures différemment tout en innovant. En plus d'avoir construit un beau pont qui rend plus sécuritaires les déplacements à pied de nos membres, nous avons montré que les Premières Nations sont capables de diriger et de gérer des projets d'une telle envergure. Nous sommes heureux que le pont ait été construit en bois et assemblé par notre communauté, morceau par morceau, avec nos partenaires de Miller Paving. »

Chef Scott McLeod

Première Nation de Nipissing

