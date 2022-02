CTMA élargit sa solution numérique d'optimisation des essais cliniques à un second domaine thérapeutique : la rhumatologie





CTMA, une société de services spécialisée dans le domaine de la recherche clinique et désireuse de changer le mode de détection des patients concernés par les études cliniques, a annoncé élargir son offre technologique CT-SCOUTtm à un second domaine thérapeutique : la rhumatologie. CT-SCOUTtm, la plateforme multidispositif de la société qui permet aux professionnels des soins de santé (PSS) d'identifier des candidats aux essais, pourra désormais être utilisée par les promoteurs, les sites investigateurs et les organismes de recherche sous contrat (ORC) pour trois indications rhumatologiques : la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique.

Pierre Pellier, président-directeur général de CTMA, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre plateforme en y adjoignant de nouveaux domaines thérapeutiques, ce qui va nous permettre de prendre en charge un plus grand nombre de patients, d'études, de sites et de promoteurs. La polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et le rhumatisme psoriasique sont des maladies chroniques invalidantes qui touchent une vaste population de patients chez qui les essais cliniques pourraient représenter une importante solution thérapeutique alternative. »

Forte de son expérience couronnée de succès dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), CTMA prévoit de continuer à élargir son offre à d'autres domaines thérapeutiques pour accélérer la recherche clinique. Actuellement, la majorité des essais cliniques sont retardés et jusqu'à 10 % d'entre eux ne sont jamais achevés. La technologie de CTMA permet aux prestataires de soins de santé d'utiliser une application en temps réel qui reprend des profils de patients et qui identifie efficacement les essais en cours sur le site qui correspondent à chaque profil.

Les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme psoriasique sont constamment à la recherche de nouveaux traitements dans un contexte de besoins médicaux non satisfaits. En définitive, l'objectif de la technologie de CTMA basée sur application est d'aider à mettre plus rapidement des traitements innovants à la disposition des patients.

La Dre Emmanuelle Dernis-Labous, spécialiste en rhumatologie du centre hospitalier du Mans, a expliqué : « Mettre au point un algorithme de recrutement de patients pour les examens cliniques axé sur les trois indications les plus courantes en rhumatologie a été un exercice fascinant. L'application contribuera à rendre les essais cliniques plus visibles et plus accessibles aux patients atteints de ces maladies chroniques et qui nécessitent des alternatives thérapeutiques. »

CTMA est une société de services spécialisée dans le domaine de la recherche clinique travaillant pour changer le mode de détection des patients concernés par les études cliniques. Basée à Paris, la société a mis au point une solution innovante permettant de résoudre les problèmes critiques de détection des patients, qui affectent la plupart des essais cliniques. CTMA a lancé sa méthodologie et son application innovantes et brevetées en 2014 afin d'optimiser le recrutement de patients dans les études cliniques. Depuis lors, CTMA a collaboré avec fruit avec les plus grands promoteurs d'études liées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) ? la rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn (MC) ? et a pu démontrer que les sites équipés de sa solution pouvaient recruter jusqu'à quatre fois plus de patients que les sites qui n'en disposent pas1.

Jusqu'à présent, plus de 250 sites investigateurs ont profité de cette solution unique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ctma.fr.

1Réf. : Bouhnik Y. et al., Gastroenterology 2020, https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(20)30371-1/pdf

