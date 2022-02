Les syndicats de la santé exigent que les transferts fédéraux santé soient liés au respect de normes nationales strictes





Les plus grands syndicats de la santé du Canada, qui représentent collectivement 635 000 travailleuses et travailleurs de la santé à l'échelle du pays, ont sont tous d'accord : les transferts fédéraux aux provinces et aux territoires pour les services de santé doivent être accompagnés de normes nationales strictes.

Il ne fait aucun doute que le financement fédéral des soins de santé a pris du retard en raison de l'austérité malavisée imposée par les gouvernements qui se sont succédé.

Mais les provinces et les territoires ne devraient pas pouvoir dépenser l'argent fédéral d'une manière qui affaiblit les piliers de notre système de santé : l'universalité, l'intégralité, l'accessibilité, la transférabilité et la gestion publique.

Les provinces et les territoires ne devraient pas non plus pouvoir affaiblir ou saper notre système universel de soins de santé d'une main et accéder aux fonds fédéraux pour d'autres pans du système de santé de l'autre.

La privatisation, les établissements médicaux à but lucratif, l'« expérimentation » avec des soins à but lucratif et les soins à but lucratif fournis par le biais de systèmes de santé virtuels devraient être des signaux d'alarme pour tout le monde. Nous n'avons pas besoin de regarder plus loin que nos systèmes disparates de soins de longue durée pour constater les dommages que causent le sous-financement chronique, l'absence de normes nationales et la recherche de profit.

L'incapacité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à investir de manière adéquate a entraîné un taux alarmant de postes vacants dans le secteur de la santé et des services sociaux. On y dénombrait 118 200 postes vacants au troisième trimestre de 2021. De plus, les personnes qui restent dans le système sont épuisées, stressées et traumatisées.

Or, le gouvernement fédéral doit agir comme chef de file si on veut sortir de cette crise. Il n'a qu'à fixer des normes nationales et se coordonner avec les provinces, notamment pour s'assurer que le financement fédéral aille aux soins de santé et aux personnes qui les prodiguent.

Nous représentons des travailleuses et travailleurs de la santé de partout au Canada. Nous savons que les meilleurs services sont ceux offerts lorsque le gouvernement fédéral fournit un financement adéquat au secteur de la santé, lorsqu'il établit des normes nationales de soins fondées sur des données probantes et lorsque les services des provinces et territoires respectent ces normes. Nous demandons à l'ensemble des gouvernements de s'engager à faire leur part pour que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès aux soins de santé qu'ils méritent.

