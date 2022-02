3500 professionnel.le.s de la santé et citoyen.ne.s demandent un virage vert du réseau de la santé et des services sociaux





MONTRÉAL et QUÉBEC, 03 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le réseau de la santé et des services sociaux doit amorcer, dès maintenant, un virage vert et durable. C'est ce que demande une pétition déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, signée par plus de 3500 individus, dont 2000 professionnel.le.s et étudiant.e.s de la santé et des services sociaux.



La pétition, parrainée par le député de Jonquière Sylvain Gaudreault, a été initiée par La Planète s'invite en santé (LPSS), l'Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME), Synergie Santé Environnement (SSE) et l'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ).

Appuyés par une vingtaine d'organisations médicales, étudiantes et communautaires, les signataires invitent le Ministre Christian Dubé et son équipe du Ministère de la santé et des services sociaux, à agir sur quatre grands axes :

Le développement et la mise en oeuvre d'un plan d'action ministériel visant la carboneutralité du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d'ici 2040, par un virage durable favorable à la santé environnementale et aux conditions de travail. L'allocation d'un budget et la bonification des ressources humaines pour le virage durable du RSSS, en appui aux comités de développement durable (CDD) ou de santé environnementale des établissements. La création d'une plateforme de consultation et de recherche dédiée au virage durable du RSSS, pour outiller les mesures du progrès et le partage d'informations entre le Ministère, la santé publique, les chaires de recherche universitaires, les gestionnaires ainsi que les travailleurs de la santé et des services sociaux. L'adoption d'un cadre législatif avec un suivi annuel du Ministère.

Le réseau de la santé et des services sociaux contribue malheureusement au fardeau de maladies liées à l'environnement. Le système de santé est une source majeure de polluants et d'émissions de gaz à effet de serre au pays, soit environ 5% du total annuel. À elle seule, la pollution atmosphérique est responsable d'au moins 4000 décès prématurés annuellement au Québec, et engendre des coûts de santé supérieurs à 30 milliards de dollars ( Santé Canada, 2021 ).

Les conséquences des changements climatiques sur la santé ne sont plus à démontrer: ils engendrent une pression montante sur un réseau de la santé déjà fragilisé, notamment en raison du déficit d'adaptation et de mitigation climatiques. L'action climatique s'offre comme une opportunité pour améliorer la santé des générations présentes et futures de Québécois.e.s : c'est le choix que proposent les signataires de cette pétition en demandant des gestes concrets de la part des élu.e.s.

Alors que d'autres pays ont adopté des cibles de carboneutralité et des plans d'action ambitieux pour leur système de santé, les efforts actuels de durabilité dans le réseau au Québec restent insuffisants. Il est temps que la province accélère la cadence et mette en oeuvre un plan ministériel touchant l'ensemble des établissements affiliés au réseau de la santé et de services sociaux. Les signataires de la pétition déposée aujourd'hui sont d'avis que le Québec dispose de toutes les ressources (humaines, techniques, politiques, financières) pour s'illustrer comme chef de file dans la matière, et ce, à l'échelle mondiale.

Les professionnel.le.s qui oeuvrent dans le réseau souhaitent soigner sans craindre de nuire à la santé de leurs propres patients, insistant qu'un virage carboneutre en santé et des services sociaux est essentiel. Il s'agit d'un projet porteur, emballant et qui pourrait nourrir la fierté et le sentiment d'appartenance au sein du réseau.

L'objectif d'atteindre la carboneutralité offre un cadre d'amélioration global du réseau de la santé et des services sociaux, tel que démontré par le virage durable du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni. Les étapes pour y arriver permettent d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins, de moderniser le réseau, d'améliorer les conditions de travail, tout en soignant l'environnement de vie des patients. Le bien-être des patients et des travailleurs est au coeur même de cette démarche.

En plus des 3500 signataires et des quatre porteurs de la pétition, de nombreuses organisations de la santé et des services sociaux du Québec, ainsi que des groupes communautaires et environnementaux, ont exprimé leur appui à la pétition pour la carboneutralité du réseau de la santé québécois:

Le Collège des médecins du Québec La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec L'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ) Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) La Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ) L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTSQ) La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP) Nature Québec, Milieux de vie en santé Mères au Front Forum de la relève étudiante pour la santé au Québec (FRESQue) La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) La division québécoise de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine (IFMSA-Québec) Canadian Federation of Medical Students Health and Environment Adaptive Response Taskforce (CFMS HEART) Réseau intersectoriel de recherche en santé de l'université de Québec (RISUQ) McGill Nurses for Planetary Health Santé Urbanité / Ça marche, Doc GMF des Cantons / Clinique médicale des Cantons Médecins de famille en obstétrique du CIUSSS du Nord de l'Ile de Montréal Comité vert du GMF du Sud-Ouest Comité de développement durable du CMDP du CISSS de Lanaudière Association des étudiants en physiothérapie de l'université Laval (AEPhUL) Comité MedVert La Coalition solidarité santé Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie (ROC Estrie) Coalition Climat Montréal Pour nos enfants / For Our Kids Montréal Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MAPACQ) Regroupement Vigilance Hydrocarbures (RVHQ)

Des citations d'organisations partenaires et de professionnel.le.s de la santé ayant signé la pétition sont disponibles sur demande.

Pour informations

Marc-André Parenteau

Responsable du développement et coordonnateur

La Planète s'invite en santé (LPSS)

info@reseausantedurable.org

Site web: https://actionnetwork.org/groups/planete_en_sante

Pamela Daoust

Directrice des communications

Association québécoise des médecins pour l'environnement

514-267-2589; pamela@cape.ca

Louis Fiset

Association des médecins d'urgence du Québec

lfiset@amuq.qc.ca

Nathalie Robitaille

Directrice générale

Synergie Santé Environnement

514.791.1698; nrobitaille@ssequebec.org





