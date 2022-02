M. Legault déclare la guerre aux propriétaires privés





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois d'incertitude et sans jamais avoir consulté les travailleurs, les entrepreneurs et les investisseurs de l'industrie, le gouvernement du Québec a finalement déposé hier un projet de loi qui vise à exproprier les actifs des compagnies pétrolières et gazières sans toutefois offrir des compensations financières qui respectent la législation québécoise sur l'expropriation.

« Les lois du Québec sont pourtant claires à l'effet que la juste valeur doit être payée en cas d'expropriation. Le projet de loi déposé est injuste et inéquitable pour les compagnies qui ont investi de bonne foi et en respectant toutes les lois du Québec afin de découvrir les immenses ressources en hydrocarbures de notre sous-sol. La mauvaise foi du gouvernement est d'autant plus évidente qu'il propose de rembourser les dépenses effectuées depuis 2015, ceci tout en étant conscient que la très grande majorité des investissements qui ont mené aux découvertes de pétrole et de gaz naturel ont été réalisés entre 2006 et 2014. Il s'agit d'un sérieux manque de respect qui fera fuir les investisseurs qui, avant de déployer du capital au Québec, se demanderont à juste titre quelle sera la prochaine industrie à être expropriée de manière aussi brutale» a déclaré M. Mario Lévesque, président de Ressources Utica.

« Ce que nous propose le gouvernement est un non-sens. Imaginez que le gouvernement exproprie votre propriété, demande que vous démolissiez votre maison à vos frais, et propose de vous compenser seulement les dépenses que vous avez effectuées entre 2015 et 2021? Il faut rappeler que, légalement, nos droits de propriété sont les mêmes que ceux de n'importe quel propriétaire terrien. Cette loi créerait le dangereux précédent que chaque propriétaire terrien pourrait essentiellement être exproprié sans compensation. Le Québec est officiellement devenu une république de bananes avec cette déclaration de guerre contre les propriétaires privés » a poursuivi M. Lévesque.

À propos de Ressources Utica

Ressources Utica est une entreprise québécoise ayant pour mission de participer à la transition énergétique actuellement en cours par le développement d'un portefeuille diversifié qui comprend, en plus du pétrole léger et du gaz naturel, des projets d'énergies renouvelables telles que l'hydrogène et le stockage de CO2. Tous nos projets sont menés dans une perspective de développement durable, d'utilisation optimale des ressources disponibles, de respect des communautés d'accueil et de maximisation des retombées économiques locales.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/expropriation-des-entreprises-petrolieres-et-gazieres-quebec-doit-respecter-sa-propre-legislation-et-payer-la-juste-valeur-854219923.html

