TAKEDA CANADA ACCORDE UN SOUTIEN FINANCIER DE 1 MILLION DE DOLLARS EN APPUI AU CONSORTIUM CANADIEN DE RECHERCHE EN MII





Un financement crucial est accordé au consortium dans le but d'attirer et de faire avancer la recherche clinique

TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Crohn et Colite Canada est heureux d'annoncer une subvention d'avancement PIONEER de 1 million de dollars de Takeda Canada, octroyée au Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires de l'intestin (CCRM). Cette subvention viendra soutenir la recherche clinique réalisée par les membres du CCRM dans un effort collectif pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie inflammatoire de l'intestin (MII).

Le CCRM a été fondé en 2017 avec le soutien de Crohn et Colite Canada dans le but d'attirer et de faciliter des études cliniques au Canada en créant un réseau de collaboration entre cliniciens et chercheurs, tout en offrant un soutien à la recherche. Le CCRM, qui en est à sa sixième année d'existence, poursuit ses avancées et réalise actuellement neuf études multicentres initiées par des chercheurs visant à aborder des enjeux cliniques d'envergure, dont quatre essais cliniques multicentres randomisés.

La maladie inflammatoire de l'intestin, dont les principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, provoque une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal (GI) qui a des répercussions sur la digestion des aliments, l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets du corps pour les personnes touchées. Plus de 300 000 Canadiens vivent avec cette maladie, pour laquelle il n'existe actuellement aucun remède.i ii

La subvention PIONEER octroyée au CCRM offre un soutien aux gastroentérologues canadiens menant des recherches importantes et de haute qualité sur les MII et reconnaît l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DÉI) dans la recherche. Les améliorations apportées à la DÉI jouent un rôle essentiel en aidant à réduire les inégalités dans le domaine de la santé, à offrir un meilleur service aux patients et à appuyer l'innovation.



« Chez Takeda, nous sommes déterminés à faire une réelle différence dans la vie des Canadiens atteints de maladies gastro-intestinales, déclare Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada. Nous nous engageons à collaborer avec un large éventail de partenaires afin de faire avancer la recherche scientifique dans le domaine des maladies GI dans le but de nous assurer que les besoins cliniques uniques des patients sont bien compris. Nous sommes fiers de soutenir le CCRM avec la subvention PIONEER de recherche sur les MII, qui reconnaît le rôle essentiel de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans la recherche en santé. »

« La communauté toute entière impliquée dans les maladies inflammatoires au Canada s'est acharnée depuis de nombreuses décennies à cette tâche, et cette subvention contribuera à garantir que des recherches cliniques de haut niveau puissent se poursuivre au Canada, affirme le Dr Neeraj Narula, président du CCRM. Nous sommes très emballés et remercions chaleureusement Takeda Canada et la société de recherche clinique Alimentiv de s'être associés à nous dans ce projet de recherche qui mènera, nous l'espérons, à de meilleurs traitements pour les patients, grâce à la recherche sur les MII au Canada et sur de nouvelles approches innovantes. »

« L'impact du CCRM continue de croître dans la perspective d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin et de contribuer à l'établissement de nouveaux traitements sur le marché canadien. En raison des options limitées offertes aux patients atteints de MII, il est essentiel que des études cliniques soient entreprises visant à introduire des diagnostics et des thérapies nouvelles, déclare Lori Radke, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Nous sommes très choyés de disposer de chercheurs de haut calibre qui oeuvrent ensemble et d'un forum de personnes qui facilitent l'élaboration d'études cliniques au Canada. »

Des lettres d'intention sont maintenant acceptées et doivent nous parvenir d'ici 16 heures (HE), le 28 mars 2022. D'autres détails concernant la subvention et aussi des informations sur la façon de soumettre une lettre d'intention sont disponibles sur le site https://circ-ccrm.ca/pioneer-grant/

Pour en savoir plus sur le CCRM, visitez le site circ-ccrm.ca

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s'efforce sans relâche de trouver des remèdes à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie tant des enfants que des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme bénévole national chargé de cette mission et nous sommes l'un des deux principaux bailleurs de fonds du secteur caritatif dans le domaine de la santé au niveau mondial impliqué dans le financement de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Nous avons investi à date plus de 135 millions de dollars dans la recherche. Nous transformons la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes à l'intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation du public aux MII. For obtenir plus d'information, consultez le site crohnetcolite.ca et suivez @ayezducran sur Twitter, Facebook, and Instagram.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de la société pharmaceutique Takeda Pharmaceutical Company Limited, un chef de file mondial de l'industrie biopharmaceutique dont le siège social est situé au Japon. Avec sa culture fondée sur des valeurs et axée sur la recherche et le développement (R et D), Takeda Pharmaceutical Company Limited s'engage à découvrir et à offrir des traitements ayant le pouvoir de transformer des vies, le tout dans le respect de son engagement envers les patients, envers ses employés et envers la planète. Takeda concentre ses efforts en R et D sur quatre axes thérapeutiques prioritaires : l'oncologie, les maladies génétiques rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastro-entérologie (GI). Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés consacrent leurs efforts à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en soins de la santé dans environ 80 pays et régions du globe. Pour de plus amples renseignements, consultez le site takeda.com/fr-ca

