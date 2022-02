artnet AG : démarrage fort en 2022 avec le renforcement de l'équipe de direction





Artnet AG, plateforme leader du secteur des données et de l'actualité du marché de l'art, et place de marché internationale dédiée à la vente exclusive d'objets d'art en ligne, entame cette année par le renforcement de son équipe de management. Alanna Lynch, directrice des opérations, Quentin Rider, directeur de la technologie, et Albert Neuendorf, directeur de la stratégie, rejoignent le PDG Jacob Pabst. Albert Neuendorf était déjà en charge de la stratégie d'Artnet AG depuis quelques temps, et fait désormais partie de l'équipe dirigeante en qualité de directeur de la stratégie. Leur mission commune consistera à accélérer la croissance et le développement d'Artnet en s'attachant à concrétiser les synergies uniques qui existent entre les principaux segments de marché sur lesquels Artnet est présent, à savoir les données, l'actualité et la place de marché, créant ainsi un écosystème en ligne entièrement intégré dédié au marché de l'art moderne.

En 2022, Artnet a prévu des investissements massifs dans sa technologie, sa base de données et l'expérience qu'elle offre en tant que place de marché. Une refonte complète de la base de données tarifaire va façonner une expérience utilisateur entièrement nouvelle et poser les bases d'une transformation profonde du secteur en matière d'accessibilité des données. Des partenariats avec Artfacts ainsi qu'avec la renommée Université Humboldt de Berlin, et le recours à l'intelligence artificielle, aboutiront à une technologie prédictive pour les collectionneurs, les conseillers et les maisons de vente aux enchères, mais aussi pour les banques et les bureaux de gestion de patrimoine. Le calendrier du projet prévoit un produit final d'ici la fin de l'année.

Est également prévue pour 2022 l'expansion d'Artnet News et d'Artnet News Pro, après 29 % de croissance dans la publicité du secteur du luxe sur le 3e trimestre 2021. En tirant parti des données et des capacités d'analyse d'Artnet et en s'appuyant sur l'équipe de science des données, la plateforme des actualités sera remodelée et optimisée, conduisant à de nettes améliorations de l'expérience utilisateur et du référencement. Avec plus de 100 millions de vues en 2021, Artnet News domine désormais la verticale Actualités du secteur, avec une portée supérieure à celle des quatre fournisseurs suivants réunis.

Artnet a terminé l'année 2021 en réalisant la meilleure performance de son histoire. Pionnier dans la digitalisation de l'industrie de l'art, la plateforme mondiale Artnet, avec son orientation données et sa sélection fine, est l'un des piliers de la croissance continue du marché de l'art. L'an dernier, Artnet a réussi avec brio de grands projets, moteurs d'innovation sur le marché de l'art, renforçant ainsi sa position de place de marché et de fournisseur de données et d'actualités indépendant leader mondial. En tant que plateforme en ligne, Artnet a continué ses efforts envers l'environnement, le développement durable et l'accessibilité, et a récemment rejoint le nouveau ESG Visibility Hub de la Deutsche Börse, aux côtés de sociétés comme Siemens Energy et Lufthansa AG.

À propos d'Artnet

Artnet compte le nombre inédit de 60 millions d'utilisateurs uniques par an, ce qui en fait la plus grande plateforme mondiale dédiée aux beaux-arts. Fondée en 1989, Artnet a révolutionné la façon dont les gens découvrent, recherchent et collectionnent l'art aujourd'hui. Les données de marché d'Artnet représentent une ressource essentielle pour le secteur de l'art et regroupent plus de 15 millions de résultats d'enchères ainsi que des analyses basées sur l'IA et l'AA offrant un niveau inégalé de transparence et de connaissance du marché. La place de marché d'Artnet relie son public international aux principales galeries et maisons de ventes aux enchères, et propose une sélection de plus de 250 000 oeuvres d'art à vendre dans le monde entier. Artnet Auctions, la plateforme révolutionnaire d'enchères exclusives en ligne, se caractérise par une portée, une fluidité et une efficacité sans précédent. Artnet News couvre les événements, les tendances et les individus qui façonnent le marché de l'art mondial grâce à des analyses sans cesse actualisées et à des commentaires d'experts. Il s'agit de la publication d'informations relatives à l'art la plus lue du secteur, soutenue par un public fidèle et toujours plus important. Dans l'ensemble, la vaste offre synergétique d'Artnet constitue un écosystème complet qui anime et informe le marché de l'art moderne.

Artnet AG est cotée au Prime Standard de la bourse de Francfort, le segment associé aux normes de transparence les plus élevées. La majorité des opérations sont gérées par sa filiale en propriété exclusive, Artnet Worldwide Corporation, une entité fondée en 1989 et basée à New York. Artnet Worldwide Corp. possède également une filiale basée à Londres, Artnet UK Ltd.

