Le Global Leader Group ajoute un leader d'opinion récompensé à sa grille de talents

SALT LAKE CITY, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Le Global Leader Group a ajouté M. Spencer Holt comme nouveau cofondateur et directeur de l'apprentissage. M. Holt est un leader, un enseignant, un entraîneur et un innovateur qui possède une expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, les finances, la franchise et la vente. Plus récemment, il a été chef du Commercial Learning and Innovation Center pour Astra Zeneca Pharmaceuticals, à la tête d'une équipe de professionnels ayant l'ambition audacieuse de stimuler la performance grâce à l'apprentissage. Cela comprend des domaines d'intérêt comme l'apprentissage dans le flux du travail, l'analyse numérique et des données, les expériences d'apprentissage immersives et la création d'une culture d'apprentissage pour réaliser des expériences d'apprentissage de calibre mondial. M. Holt a établi la norme pour le cycle de vie d'apprentissage de chaque employé, ainsi que la mondialisation des opérations commerciales.

« Je suis ravi de me joindre au Global Leader Group, dont l'ambition est d'aider les leaders à mieux contrôler ce qu'ils deviennent et l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur la vie des personnes avec qui ils interagissent », a déclaré M. Holt. Il a ajouté : « Je suis tout aussi enthousiaste à l'idée d'aider les organisations à repousser les limites de l'apprentissage et du perfectionnement traditionnels, car le monde d'aujourd'hui change tellement que les organisations doivent être plus agiles dans leur façon de former les leaders et les préparer à réussir aujourd'hui et à l'avenir. »

Elizabeth Oates, chef de la direction du Global Leader Group, a déclaré : « Nous sommes heureux de continuer d'apporter une expertise inégalée à nos clients et à nos leaders partout dans le monde. Le calibre de l'expérience de M. Holt sera essentiel pour donner vie à notre mission, qui consiste à inspirer les gens à vivre et à diriger de façon délibérée. »

M. Holt est un conférencier prolifique qui a eu l'occasion de s'adresser à des auditoires du monde entier. Il a également oeuvré dans le monde des affaires et de l'industrie, notamment en étant embauché afin d'établir la première franchise Five Guys Burger au Canada. M. Holt détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Lethbridge, une maîtrise en leadership en enseignement supérieur et un doctorat en perfectionnement du leadership de l'UNLV.

À propos du Global Leader Group

Global Leader Group est une société de services-conseils en perfectionnement professionnel et en gestion composée de dirigeants de calibre mondial dont la mission consiste à aider les organisations et les individus à exceller grâce à une approche stratégique du leadership. Le groupe offre des services en matière de services-conseils aux praticiens, de perfectionnement du leadership, de recherche de cadres, de formation en vente, de développement organisationnel et de stratégies relatives aux RH.

