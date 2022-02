Paramount Pallet Fait L'acquisition d'IPS Industrie De Palettes Standard (I.P.S.) Inc.





Paramount Pallet, une entreprise de 48forty Solutions Company, et un fournisseur chef de file au pays de palettes recyclées et de services a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'Industrie de Palettes Standard (I.P.S.) inc. Il s'agit de la première acquisition effectuée par Paramount. Les modalités de cette transaction n'ont pas été dévoilées.

IPS, qui a été fondée par Raed Bechara en 1997, offre des services de réparation et de modification de palettes aux détaillants et aux fabricants de la région de Montréal, au Québec. Une entreprise verte qui ne produit pratiquement aucun avec une usine d'un superficie de 40 000 pieds carrés qui est doté d'équipement de traitement automatisé servant à démonter et à remettre en état les palettes usagées afin de les rendre conformes aux normes de leurs clients. Un parc de 65 remorques servant à la cueillette, à la livraison et à l'entreposage mobile des palettes aux établissements des clients et fournisseurs permet à l'entreprise de présenter une offre unique qu'aucune autre entreprise de recyclage de palettes dans la région ne peut égaler. L'établissement se trouve sur une propriété de 200 000 pieds carrés et possède suffisamment d'espace d'entreposage pour différents types de palettes prêtes à être expidés afin de permettre aux clients d'obtenir leurs palettes au moment et à l'endroit qui leur conviennent. IPS est dirigée par Raed Bechara, président et fondateur.

Mark Sura, Président de Paramount Pallet, a déclaré « Je suis emballé qu'IPS soit la première acquisition de Paramount, car celle-ci permet d'étendre la portée de notre entreprise au Québec en plus de nous aider à améliorer nos services aux manufacturiers et aux détaillants. Nous pourrons mieux servir nos clients avec une équipe expérimentée et de haut calibre ayant d'excellentes relations avec les clients dans le marché Québecois. Nous souhaitons la bienvenue à Raed et à son équipe d'experts chez Paramount Pallet! »

Raed Bechara, IPS, a ajouté « Former un partenariat avec une des plus grandes entreprises de solutions de palettes au Canada permettra à nos clients d'avoir un meilleur accès aux produits nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de leur chaîne d'approvisionnement. Se joindre à une équipe bien respectée qui donne la priorité à ses employés et à ses clients fut une décision facile et stratigique . Je suis honoré de faire partie de cette excellente équipe de professionnels de l'industrie. »

Mike Hachtman, CEO de 48forty, a déclaré « Une expansion dans le marché canadien était une possibilité que nous explorions depuis longtemps et l'achat stratégique d'IPS permet d'améliorer les services de Paramount et son engagement envers les clients dans cette région grâce au vaste éventail de services de l'entreprise. Nous sommes enthousiastes à l'égard de cette transaction avec IPS et Raed Bechara, et moi-même sommes d'avis que nos intérêts communs pour le soin des des employés et clients permettront de renforcer Paramount Pallet, tout particulièrement sous la supervision de Mark Sura. »

À propos de Paramount Pallet

Paramount Pallet est le plus grand fournisseur de solutions de palettes du Canada, avec un réseau national de six établissements détenus et exploités par l'entreprise, 200 employés et plus de 40 ans d'expérience. Nous fournissons des services de palettes à des centaines de clients de différentes industries au Canada et aux États-Unis.

À propos d'Industrie de Palettes Standard (I.P.S.) inc.

IPS, dont le siège social se trouve à Laval, au Québec, est une entreprise de recyclage et de réparation de palettes possédant 200 000 pieds carrés (voir la note ci-dessus) d'espace d'exploitation. L'entreprise ne produit pratiquement aucun déchet dans le cadre de ses activités, possède 65 remorques et emploie 40 employés; elle utilise des systèmes automatisés pour trier et réparer les palettes et elle offre à ses clients un vaste éventail de services. Raed Bechara est le président d'IPS et l'entreprise a été fondée en 1997.

