La CDPQ réinjecte 20 M$ dans l'entreprise québécoise Laps





MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce un réinvestissement de 20 millions de dollars dans Laps. L'entreprise regroupe aujourd'hui trois sites transactionnels spécialisés dans l'achat et la revente d'équipements de sport reconditionnés, soit Golf Avenue et Golfbidder, respectivement leaders nord-américain et européen pour le secteur du golf, ainsi que Cycling Avenue, le chef de file canadien pour le secteur du vélo.

Avec cet investissement, l'entreprise entend continuer d'exécuter son ambitieux plan de croissance, tout en poursuivant sa mission de maximiser la durée de vie des produits. Cette transaction permettra également à Laps de continuer à optimiser sa plateforme technologique en capitalisant notamment sur la science des données et sur l'intelligence artificielle. Par l'entremise de ses marques, Laps cumule aujourd'hui près d'un million de clients et prévoit doubler ses ventes d'ici 2024.

Guidée par les principes de l'économie circulaire, Laps vise à organiser et structurer la recommercialisation d'articles de sports via ses différents sites spécialisés. L'objectif est d'offrir aux consommateurs une expérience transactionnelle comparable à celle des meilleurs sites d'achat d'articles neufs. Laps inspecte et certifie tous les produits vendus, offre une vaste option de paiement, la livraison gratuite, une politique de retour compétitive et un service à la clientèle omniprésent. Non seulement l'expérience est-elle sans tracas, mais elle est aussi durable, car acheter un produit reconditionné chez Laps permet de diminuer son empreinte carbone de 99,1 %, comparativement à l'achat d'un produit neuf.

« On vise à faire de la recommercialisation la nouvelle norme. Nous sommes persuadés que les consommateurs feront le choix conscient de produits reconditionnés si on leur offre la certitude du meilleur rapport qualité, prix et expérience. Chez Laps, on rêve d'un monde où les produits circulent d'une personne à l'autre durant toute leur durée de vie utile », affirme Pierre-Luc Laparé, président et cofondateur de Laps. « Avec l'appui financier et l'accompagnement de la CDPQ, combiné à nos talents et à nos avancées technologiques, nous sommes bien positionnés pour poursuivre l'expansion de nos marques actuelles en Amérique du Nord et en Europe. »

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie Ambition ME, une offre d'investissement et d'accompagnement de la CDPQ qui cible des moyennes entreprises québécoises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

« Dès notre investissement initial en 2019, nous avons été impressionnés par le modèle d'affaires innovant et distinctif de Laps, basé sur l'économie circulaire et contribuant à la réduction de l'impact de l'empreinte carbone lié à la consommation », ajoute Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat dans Laps, aux côtés d'une équipe dynamique et chevronnée, afin de lui offrir les moyens de ses ambitions. »

À PROPOS DE LAPS

Spécialiste de l'économie circulaire, Laps transforme la façon dont les amateurs de golf et de vélo achètent et consomment, en professionnalisant le cycle de revalorisation des produits. Les sportifs peuvent transiger leur équipement alors que des experts s'occupent du processus de reconditionnement et de certification sur trois sites transactionnels : Golf Avenue, Cycling Avenue et Golfbidder. Laps connaît une forte croissance qui nous permet aujourd'hui de recenser plus d'un million de clients répartis dans 11 pays, qui ont accès à un vaste inventaire qui comprend des centaines de milliers d'items chaque année. Dans nos bureaux de Montréal et de Londres, on compte sur plus de 150 passionnés qui contribuent à une culture de changement dans l'industrie du sport.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 09:00 et diffusé par :