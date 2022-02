La vente aux enchères d'une Acura NSX permet de verser à Rêve d'enfants(MD) Canada le plus grand don unique de son histoire





Le plus important don personnel de l'histoire de Rêve d'enfantsMD Canada, réalisé grâce à une vente aux enchères d'une Acura NSX Type S 2022, s'élève à plus de 300 000 $

TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Acura Canada et Rêve d'enfantsMD Canada ont annoncé aujourd'hui qu'une vente aux enchères privée en ligne d'une Acura NSX Type S 2022 s'est traduite récemment par un don de 306 364,90 $, le plus important don unique que l'organisme a reçu d'un donateur de son vivant.

Les gagnants de la vente aux enchères, Luc Girard et Geneviève Hardy savaient que les bénéfices seraient remis à Rêve d'enfants Canada, un partenaire de longue date de la Fondation Honda Canada. Étant au fait du merveilleux travail de Rêve d'enfants Canada et de l'impact que l'organisme exerce sur les enfants atteints d'une maladie grave, ils n'ont pas hésité à contribuer en faisant un don record.

« Ayant de jeunes enfants nous-mêmes, nous sommes conscients que les rêves peuvent contribuer à la croissance, à l'épanouissement et à la création d'espoir. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à réaliser les rêves de nombreux enfants », indiquait Mme Hardy.

« La force de nos partenaires rend possible des moments uniques comme celui-ci », ajoutait Lyanne Goulin, directrice générale nationale par intérim de Rêve d'enfants Canada. « Nous sommes très reconnaissants envers M. Girard et Mme Hardy pour ce don transformateur qui aura un impact direct et immédiat sur notre mission. En raison de la COVID-19, des milliers de rêves sont en attente et des dons comme celui-ci contribuent à faire en sorte qu'aucun enfant ne doive attendre son rêve déjà différé, lorsqu'il sera plus sécuritaire de le faire. »

La vente aux enchères

Le projet de don a pris naissance en 2021 lorsque les membres de l'équipe d'Acura Canada ont décidé de mettre aux enchères une NSX Type S 2022, l'édition limitée de la supervoiture de l'entreprise. L'objectif était d'offrir à un passionné d'automobile canadien la chance de mettre la main sur le NIV 001, 1 de seulement 15 supervoitures NSX Type S disponibles au Canada. Tous les bénéfices de la vente aux enchères seraient versés à Rêve d'enfants Canada pour le rôle de l'organisme à exaucer les voeux des enfants et à réaliser leurs rêves.

« Lorsque nous avons eu l'idée de mettre aux enchères l'une de nos supervoitures les plus exclusives, nous ne savions pas à quoi nous attendre », mentionnait James Marchand, vice-président adjoint, Acura Canada. « Nous avons rapidement réalisé que quelqu'un allait faire quelque chose d'extraordinaire, et nous avons été enchantés et stupéfaits par le résultat. En quelques heures, plus de 300 000 $ avaient été amassés pour aider à mettre un sourire sur le visage des enfants lorsqu'ils réalisent leurs rêves. Nous tenons à remercier Luc et Geneviève de leur don extrêmement généreux, tout en sachant qu'ils vont adorer leur nouvelle NSX. »

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Acura a lancé sa supervoiture NSX électrifiée de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

