L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto figure au classement des meilleurs employeurs du Canada établi par Forbes





L'exploitant du plus grand aéroport du Canada se classe dans le premier tiers des entreprises canadiennes

TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) est fière de figurer dans le premier tiers du classement des Employeurs de choix au Canada établi par Forbes. Le classement publié sur une base annuelle dresse la liste des 300 meilleurs employeurs canadiens selon un sondage anonyme mené auprès de plus de 100 000 Canadiens qui travaillent pour des entreprises d'au moins 500 employés. Cette année, la GTAA occupe la 80e position dans l'ensemble des entreprises, et se retrouve au troisième rang parmi les entreprises spécialisées dans le transport et la logistique figurant au palmarès.

« Nous sommes déterminés à offrir une expérience exceptionnelle à nos employés, et cette reconnaissance témoigne des efforts continus de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto pour veiller à ce que nos employés se sentent appuyés et qu'ils aient l'impression que nous accordons de l'importance à leurs idées, et pour que des mesures soient prises en fonction de leurs commentaires, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Depuis mon arrivée au début de 2020, nous avons mieux ciblé nos efforts afin de favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion; nous avons accordé une attention accrue à la santé et au mieux-être; et des employés de l'ensemble de l'entreprise ont participé à l'élaboration de notre stratégie et à la création du milieu de travail de l'avenir de manière à ce que nos employés, l'élément le plus important de toute organisation, puissent prospérer. »

La GTAA a continué d'accorder la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés pendant la pandémie, grâce à des innovations comme un registre des cas de COVID-19 à l'échelle de l'aéroport, des programmes éducatifs sur la santé mentale et le mieux-être, et la mise à l'essai de nouvelles technologies et de nouveaux espaces de travail qui favorisent des interactions physiques et une collaboration sans danger.

Forbes a travaillé de concert avec la société d'études de marché Statista afin de constituer le sixième classement annuel. Pour établir le classement, Statista a sondé plus de 100 000 Canadiens travaillant pour des entreprises d'au moins 500 employés. Le sondage était entièrement anonyme, ce qui permettait aux participants d'exprimer librement leurs opinions. Les responsables du sondage ont demandé aux répondants d'évaluer, sur une échelle de zéro à dix, la probabilité qu'ils recommandent leur employeur à quelqu'un d'autre. Statista a ensuite demandé aux répondants de nommer des entreprises autres que la leur.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. L'ACI a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de l'aéroport Pearson de Toronto : Twitter ( anglais et français ), Facebook et Instagram .

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 09:00 et diffusé par :