« Il n'y a rien de mieux que de créer quelque chose et de la vivre ». La nouvelle vision inspirante de Neolith





CASTELLÓN, Espagne, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Fidèle à son esprit novateur, l'entreprise ose explorer et prendre des risques, en renouvelant son univers visuel qui se veut plus sophistiqué et linéaire, mais aussi plus humain. Une image qui illustre son statut de marque mondiale leader sur le marché de la Pierre Frittée, et qui reflète les valeurs et les qualités qui définissent sa stratégie future.

Cette nouvelle image fait appel à des valeurs telles que la passion, l'innovation, la capacité à créer des partenariats commerciaux, un style unique et de l'inspiration. Une marque qui a du coeur, courageuse, engagée, créative, qui répond aux attentes et aux rêves des gens. Une marque conviviale, proche, durable, fiable, polyvalente, originale, créatrice de tendances et qui a pour mission d'être la marque leader dans la création d'espaces uniques.

Cette évolution complète des valeurs et des qualités se reflète dans la marque elle-même, mais aussi dans l'organisation, dans son positionnement sur le marché et dans son approche des distributeurs, des professionnels et des utilisateurs finaux.

« Notre objectif, chez Neolith, est très clair : nous voulons placer le consommateur final au coeur de notre univers. Tout ce que nous imaginons, réalisons ou disons est fait pour lui. Nous voulons l'aider à créer des espaces uniques et surtout à vivre des expériences extraordinaires avec Neolith », a indiqué José Luis Ramón, CEO du Groupe Neolith.

Des surfaces à vivre: touch.feel.live

La valeur « inspiration » revêt une importance particulière, car elle permet de rapprocher la marque des gens en stimulant leur imagination et en leur inspirant des solutions intérieures et extérieures uniques, fonctionnelles et durables qui génèrent des expériences de marque extraordinaires. En effet, pour Neolith, « il n'y a rien de mieux que de créer quelque chose et de la vivre ». Selon ce nouveau positionnement, le monde serait meilleur si tout ce que l'on fait, invente et crée était destiné à faire plaisir.

À propos de Neolith

Créée en 2009, Neolith est la marque leader sur le marché mondial de la Pierre Frittée.

Surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, elle est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles. Engagée envers la responsabilité sociale, Neolith est aussi la première entreprise du secteur à avoir atteint la neutralité carbone, en 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739089/Neolith_Himalaya_Crystal_Terra_Cocinas.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 09:00 et diffusé par :