Une promotion Fromages d'ici qui récompense la sélection d'ici





Une initiative des Producteurs de lait du Québec & Metro

LONGUEUIL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont fiers de lancer le concours de La plus longue dégustation de fromages d'ici, une toute première promotion d'envergure de prime avec achat des Fromages d'ici, qui se déroulera exclusivement dans les quelque 198 Metro du Québec du 3 février au 2 mars prochains. Chaque transaction de fromages d'ici chez Metro sera ainsi automatiquement récompensée d'un coupon de 5 $ applicable au prochain achat de 15 $ et plus de fromages du Québec chez Metro. Les consommateurs courent également la chance de gagner un an de fromages d'ici offerts en boîtes découvertes thématiques à raison d'une boîte par mois durant un an.

Cette initiative risque de plaire, sachant que les Québécois sont les plus grands consommateurs de fromage au Canada : ils ont en effet consommé 8,4 kg de fromage par personne en 2021, soit 1,5 kg de plus que la moyenne canadienne!

Le Québec : meneur canadien pour la production de fromages

Les producteurs de lait québécois se sont montrés visionnaires dès le milieu des années 80 en insistant pour négocier des règles d'approvisionnement favorisant le développement de la fabrication fromagère : « Aujourd'hui, le secteur fromager représente un des fleurons de l'agroalimentaire du Québec avec près de 50 % des recettes des producteurs laitiers québécois », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « La province occupe la position de leader au Canada alors que plus de 65 % des fromages fins du pays sont fabriqués au Québec. C'est une grande source de fierté pour tous les producteurs de lait d'ici et pour nos consommateurs », conclut-il.

« Les fromages d'ici continuent d'être recherchés par les consommateurs québécois, et pour cause. Le savoir-faire de ceux qui les fabriquent se reflète dans la qualité des produits qu'ils nous offrent », a commenté Marcel Boulianne, vice-président, centrale nationale d'achats, produits périssables chez Metro. « Appuyer les fournisseurs locaux et renforcer notre industrie agroalimentaire font partie de nos priorités. Nous avons à coeur de mettre en valeur les produits d'ici et de faire connaitre à nos clients la richesse du terroir québécois. Les fromages et artisans fromagers en sont une belle illustration. »

82 % des décisions d'achat au lieu de vente

« Cette initiative des PLQ s'inscrit dans la volonté de répondre à la demande de 88 % des consommateurs de la province qui confirment avoir envie de découvrir la variété que proposent les fromages d'ici », mentionne Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec. « Par ailleurs, 84 % des consommateurs souhaitent privilégier les fromages d'ici pour encourager l'économie locale et soutenir les artisans et producteurs locaux. Puisque 82 % des décisions finales s'effectuent au lieu de vente, nous sommes confiants que nous réussirons à les convaincre d'encourager les fromagers du Québec », conclut-elle.

90 fromageries au Québec et 800 produits

La marque générique Les Fromages d'ici regroupe l'offre de 90 fromageries du Québec et célèbre l'impressionnante variété de 800 sélections issues du savoir-faire de chez nous. Enorgueillis de plus de 600 honneurs, dont plus de 200 prix internationaux, les fromages d'ici sont confectionnés à partir de lait de la plus haute qualité, permettant la fabrication de près de 32 000 tonnes de fromages fins chaque année. Pour en connaître plus, visitez le fromagesdici.com

Pour plus d'information sur l'initiative : www.metro.ca/concours/plus-longue-degustation

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 65?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 08:30 et diffusé par :