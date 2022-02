Looking Glass Labs fait son entrée boursière sur la NEO Bourse dans un contexte d'expansion continue du secteur DeFi





NEO a le plaisir d'annoncer que Looking Glass Labs Ltd. ("LGL" ou la "Société"), une plateforme Web3 basée à Vancouver spécialisée dans l'architecture des jetons non fongibles ("NFT"), les environnements métavers immersifs et les flux de redevances d'actifs virtuels, est désormais référencée sur la NEO Bourse. LGL est négociable sous le mnémo NFTX.

Avec une expérience approfondie des NFT et des cryptomonnaies, LGL crée et émet des collections de NFT et fournit un éventail complet de services de soutien aux marques, artistes et communautés nécessitant une assistance technique, juridique, promotionnelle ou créative. En outre, par le biais des flux de redevances NFT de la Société, LGL gagne une part de valeur à chaque fois que des NFT changent de mains au sein de certains écosystèmes. House of Kibaa ("HoK"), la filiale détenue en exclusivité de la Société, est un studio numérique qui conçoit et organise un métavers pour les actifs 3D.

"Après avoir réalisée une évaluation stratégique de diverses plateformes boursières, nous avons choisi la NEO Bourse pour référencer les actions ordinaires de Looking Glass Labs", déclare Dorian Banks, PDG de Looking Glass. "Nous sommes ravis d'être référencés sur NEO car c'est une plateforme éprouvée fournissant une liquidité et une exposition accrues à nos investisseurs, et qui devrait également nous permettre de générer une croissance continue dans nos domaines de compétences clés du métavers, des NFT et de la chaîne de blocs. NEO partage notre passion pour les technologies Web3 et ses opportunités illimitées, et nous nous réjouissons à l'idée d'optimiser notre visibilité de courtage sur la NEO Bourse. En outre, nous anticipons que ce référencement fournira à LGL l'occasion de toucher un pool élargi d'investisseurs institutionnels et particuliers, tout en ayant un meilleur accès aux capitaux."

Les investisseurs peuvent négocier les actions NFTX via leurs canaux d'investissement usuels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"L'écosystème de la chaîne de blocs continue de se développer à un rythme incroyable, et nous sommes fiers de soutenir des entreprises de grande qualité qui façonnent l'avenir numérique", déclare Jos Schmitt, PDG de NEO. "Looking Glass Labs est un innovateur dans ce domaine en pleine évolution, et sa décision de choisir la NEO Bourse ? la plateforme numéro au Canada pour l'économie de l'innovation ? a été de nature stratégique. Nous les accueillons chaleureusement et nous nous engageons à stimuler leur croissance en tant qu'entreprise cotée en bourse."

La NEO Bourse accueille plus de 200 référencements uniques, y compris certaines de sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, et les FNB des principaux émetteurs du Canada. NEO traite près de 15% du volume total des opérations de courtage au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Looking Glass Labs Ltd.

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Looking Glass Labs est une plateforme Web3 spécialisée dans l'architecture des jetons non fongibles ("NFT"), les environnements métavers immersifs, la tokénisation "jouer pour gagner" et les flux de redevances d'actifs virtuels. House of Kibaa ("HoK"), sa marque phare, conçoit et organise un métavers de nouvelle génération pour les actifs 3D, qui permet à l'art fonctionnel et aux objets de collection d'exister simultanément dans différents environnements de blockchain NFT.

