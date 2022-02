Roche Canada et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) s'entendent sur EVRYSDI® (risdiplam) pour le traitement de l'amyotrophie spinale chez les adultes et les enfants





MISSISSAUGA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé avec succès les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant EVRYSDI® (risdiplam), un modificateur d'épissage du pré-ARNm de la protéine SMN2 (survival of motor neuron 2 - survie des motoneurones 2) conçu et indiqué pour le traitement de l'amyotrophie spinale chez les patients âgés de deux mois ou plus1.

« Cure SMA Canada est ravie que EVRYSDI ait franchi un pas de plus pour être accessible aux patients canadiens », a déclaré Susi Vander Wyk, directrice générale de Cure SMA Canada. « En tant que communauté, nous sommes impatients de pouvoir bénéficier des options de traitement disponibles et de répondre aux besoins d'un large éventail de patients atteints d'amyotrophie spinale. Nous encourageons les payeurs provinciaux à reconnaître les lacunes sur le plan du traitement et à offrir une voie à ceux qui attendent encore. »

Peu de temps après la conclusion des négociations avec l'APP, le Québec est devenue la première province à rembourser EVRYSDI. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec a autorisé l'ajout de EVRYSDI à la Liste des médicaments et à la Liste des médicaments - Établissements à compter du 2 février 2022. Les critères précis pour le remboursement sont maintenant disponibles sur le site Web de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Cette inscription fait suite aux recommandations positives de l'INESSS émises pour EVRYSDI en 2021.

« Je suis heureux de voir des nouvelles aussi positives pour la communauté de l'amyotrophie spinale », a déclaré le Dr Xavier Rodrigue, physiatre à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). « Le dénouement positif des négociations représente une autre étape vers l'accès à un traitement alternatif qui peut améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints d'AS. »

Comme prochaine étape, Roche Canada continuera de travailler avec d'autres administrations provinciales afin de permettre l'accès à EVRYSDI dès que possible par l'entremise des régimes publics d'assurance médicaments.

À propos de EVRYSDI? (risdiplam)

EVRYSDI est un modificateur d'épissage du pré-ARNm de la protéine SMN2 (survival of motor neuron 2 - survie des motoneurones 2) conçu pour traiter l'amyotrophie spinale (AS) causée par des mutations au niveau du chromosome 5q entraînant une carence en protéines SMN. EVRYSDI agit en aidant l'organisme à fabriquer une plus grande quantité de protéines appelées « SMN ». EVRYSDI augmente et maintient la quantité de protéines SMN dans l'organisme, ce qui aide à traiter l'AS. EVRYSDI est un liquide à saveur de fraise à prendre une fois par jour par voie orale ou à l'aide d'une sonde d'alimentation1.

À propos de l'amyotrophie spinale (AS) L'AS est une maladie neuromusculaire évolutive qui s'attaque aux cellules nerveuses de la moelle épinière et entraîne une atrophie des muscles utilisés pour diverses fonctions comme respirer, manger, ramper ou marcher2,3. Elle touche environ 1 bébé sur 6?000 à la naissance, et environ 1 personne sur 40 est porteuse du gène de la maladie2. L'AS est causée par une mutation du gène SMN1 (survival motor neuron 1), qui entraîne une carence en protéines SMN. Ces protéines, présentes dans tout le corps, sont essentielles au fonctionnement des nerfs qui contrôlent les muscles et les mouvements. Sans elles, les cellules nerveuses ne peuvent pas fonctionner correctement, ce qui entraîne une faiblesse musculaire au fil du temps. Selon le type d'AS, la force physique d'une personne et sa capacité à marcher, à manger ou à respirer peuvent être considérablement diminuées, voire perdues4.

À propos de Roche

Roche est une pionnière à l'échelle mondiale dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, qui est déterminée à faire avancer la science pour améliorer la vie des gens. Grâce à l'association de ses compétences pharmaceutiques et diagnostiques, ainsi qu'à ses capacités croissantes dans le secteur des connaissances médicales reposant sur les données, Roche peut offrir des soins de santé véritablement personnalisés. Roche souhaite améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec tous les intervenants du secteur de la santé pour fournir les meilleurs soins à chaque personne.

Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de médicaments qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, en ophtalmologie et dans le traitement des maladies infectieuses et des troubles du système nerveux central. Roche est également le leader mondial dans le diagnostic in vitro et du cancer à partir d'échantillons tissulaires, et un chef de file dans la prise en charge du diabète. Au cours des dernières années, Roche a investi dans le profilage génomique et les partenariats de données obtenues en contexte réel, est devenue une partenaire de premier plan dans le domaine des connaissances médicales et a collaboré à l'exploration des données par intelligence artificielle (IA) pour alimenter les connaissances en matière de soins de santé.

Roche Canada a été fondée en 1931 et compte aujourd'hui plus de 1?800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche se voue toujours à la recherche de meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies tout en apportant une contribution durable à la société. À l'échelle mondiale, Roche est reconnue comme l'une des entreprises les plus durables de l'industrie pharmaceutique selon les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) depuis douze années consécutives. De plus, Roche Canada participe activement à la vie des collectivités locales par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organismes et des établissements de santé qui oeuvrent ensemble à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site au www.RocheCanada.com ou suivez-nous sur Twitter @RocheCanada

