Les conseillers financiers d'Echelon Wealth Partners bénéficient désormais des solutions de Croesus





MONTRÉAL et TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Croesus, le chef de file canadien des solutions en gestion de patrimoine offertes en mode logiciel-service (SaaS) depuis près de 20 ans, est heureux d'annoncer que les conseillers financiers d'Echelon Wealth Partners (Echelon) gèrent maintenant les portefeuilles de leurs clients grâce aux solutions de Croesus. Environ 85 conseillers financiers répartis dans l'ensemble de ses bureaux au Canada et gérant des actifs de près 8 milliards de dollars pour le compte de clients investisseurs ont ainsi adopté la solution Croesus Conseiller pour répondre à leurs besoins en matière de gestion de portefeuille. Ces conseillers pourront également faire aussi usage du module de gestion des ordres et des fonctionnalités avancées de modélisation de Croesus Conseiller. Cette entente procurera des avantages majeurs aux équipes de professionnels d'Echelon en matière d'efficience, de réduction des coûts et de gestion de la relation de client.

«?Nous sommes fiers et heureux qu'Echelon ait choisi notre solution de gestion de portefeuille, Croesus Conseiller, pour continuer sa croissance. Leurs professionnels peuvent maintenant bénéficier d'outils plus productifs et performants tout en profitant de l'expérience usager supérieure que procurent nos solutions. C'est un pas de plus vers notre objectif d'offrir Croesus au plus grand nombre d'investisseurs possible », a déclaré Sylvain Simpson, président de Croesus.

«?Nous avions besoin d'une nouvelle plateforme de gestion de portefeuille pour soutenir la croissance de nos affaires et améliorer la productivité de nos opérations quotidiennes. Après maintes analyses des logiciels offerts, nous en sommes venus à la conclusion que Croesus Conseiller, grâce à ses nombreuses fonctionnalités et sa capacité à évoluer avec la croissance de nos affaires, était le choix évident?», a relaté James Hunter, responsable de la gestion du patrimoine chez Echelon Wealth Partners.

À propos de Croesus

Fondée en 1987, Croesus est une WealthTech canadienne offrant des solutions de gestion de patrimoine de pointe, conviviales et hautement sécurisées. Chef de file du secteur comptant plus de 180 employés à Montréal et à Toronto, Croesus offre des solutions de gestion de portefeuille, de rééquilibrage centralisé et des interfaces de programmation (API) pour que les professionnels de la gestion de patrimoine puissent prendre des décisions éclairées et maximiser leur performance. La plateforme favorise l'interconnectivité et les intégrations de tierces parties. Elle procure une expérience utilisateur de qualité et permet de répondre aux obligations réglementaires du processus d'investissement. Croesus s'est plusieurs fois mérité la reconnaissance de l'industrie et a remporté plusieurs prix à titre de fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

Pour plus d'information, visitez https://www.croesus.com/fr .

À propos d'Echelon Wealth Partners

Echelon Wealth Partners est une firme indépendante de gestion de patrimoine et de marché de capitaux reconnue pour son approche innovatrice et axée sur le client et pour son esprit d'entrepreneuriat. La firme comprend approximativement 85 conseillers en gestion de portefeuille et gère plus de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Echelon offre une grande variété de services financiers aux particuliers, aux ménages, aux institutions et aux clients commerciaux dans ses 10 bureaux au Canada. Echelon Wealth Partners est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Pour plus d'information, visitez https://www.fr.echelonpartners.com .

SOURCE Croesus

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 08:00 et diffusé par :