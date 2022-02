THC BioMed vend le produit comestible à base de cannabis le moins cher du Canada sur la boutique Ontario Cannabis Store





THC.CSE THCBF - OTC TFHD.F

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (« THC BioMed » ou la « Société ») annonce que ses biscuits au cannabis THC KISS sont désormais disponibles en vente directe aux consommateurs sur la boutique en ligne Ontario Cannabis Store et en gros dans les magasins de détail Ontario Cannabis Store. En plus de cet événement majeur, les biscuits au cannabis THC KISS vendus par Ontario Cannabis Store sont les produits comestibles les moins chers du marché.

Ceci marque le lancement de notre marque de produits de cannabis comestibles entièrement brevetés THC KISS sur Ontario Cannabis Store, le plus grand fournisseur de cannabis au monde. Ontario Cannabis Store recense maintenant 6 produits THC BioMed. Les biscuits au cannabis THC KISS sont disponibles au prix de 2,95 $ le paquet. Chaque paquet contient 10 mg de THC.

Nous continuons à développer l'activité en fonction de la demande réelle du marché pour nos produits et nous procéderons à des ajustements au fur et à mesure que nous identifierons les besoins, les modèles et les tendances des consommateurs et affinerons nos connaissances à ce sujet.

« Tous nos produits sont fabriqués en interne dans notre installation de pointe en Colombie-Britannique. Nous disposons de l'une des installations de culture intérieure les plus sophistiquées au monde et nous allons bientôt lancer une nouvelle marque appelée High Expectations. Cette marque proposera des souches à très forte teneur en THC, avec une teneur minimale en THC de 24 % », a commenté John Miller, président du conseil d'administration et PDG de THC BioMed.

À propos de THC

THC BioMed est l'une des plus anciennes sociétés de cannabis actives sous licence au Canada. Elle a été autorisée à traiter du cannabis pour la première fois en 2013 en vertu d'une exemption de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de Santé Canada et est un producteur agréé dans le cadre du régime actuel depuis 2016. Ses produits sont principalement des boissons et des produits comestibles de haute qualité et à haut potentiel.

THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la Loi canadienne sur le cannabis. L'entreprise est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, de l'extrait de cannabis ainsi que des produits comestibles et topiques à base de cannabis. THC BioMed est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services dans l'industrie du cannabis à usage médical et récréatif. La direction de l'entreprise est convaincue que cette dernière est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie.

Informations prospectives :

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières concernant les activités de THC BioMed. Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de THC BioMed. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains mots : verbes au futur, utilisation de temps marquant les divers degrés de possibilité/probabilité, verbes ou mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement », et les variations de ces termes ou expressions similaires, ou la forme négative de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse indiquent notamment que (a) chaque paquet contient 10 mg de THC, (b) la société continuera à développer ses activités en fonction de la demande réelle du marché pour ses produits et à procéder à des ajustements au fur et à mesure de l'identification et de l'affinement de ses connaissances des besoins, des modèles et des tendances des consommateurs, (c) la société lancera bientôt une nouvelle marque appelée High Expectations qui proposera des souches à très forte teneur en THC avec une teneur minimale en THC de 24 %, et (d) la société est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du communiqué et indiquent notamment que THC BioMed sera à l'avant-garde de cette industrie en rapide expansion. Bien que THC BioMed estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car THC BioMed ne peut aucunement garantir qu'elles s'avéreront exactes. THC BioMed décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et décline toute responsabilité quant à son exactitude ou à sa pertinence.

Pour plus d'informations : Président et PDG : John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tél. : 1-844-THCMEDS, E-mail : info@thcbiomed.com

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 07:35 et diffusé par :