LINKINVAX ET INSERM TRANSFERT SIGNENT UN ACCORD DE LICENCE MONDIALE EXCLUSIVE POUR L'EXPLOITATION D'UNE PLATE FORME VACCINALE INNOVANTE





LinKinVax, société de biotechnologie au stade clinique annonce la signature d'un accord de licence mondiale exclusive avec Inserm Transfert pour le développement d'une stratégie vaccinale innovante par son mécanisme d'action.

LinKinVax développe une plateforme vaccinale ciblant directement les cellules dendritiques (« Dendritic Cells » ; DC), des cellules fondamentales du système immunitaires pour la stimulation et la régulation des réponses immunitaires.

Cet accord avec Inserm Transfert porte sur l'exploitation industrielle et commerciale, et la gestion par LinKinVax de plusieurs familles de brevets couvrant des vaccins préventifs et thérapeutiques contre le VIH, SARS-CoV-2, les cancers liés au papillomavirus, et les infections à Chlamydia.

Cette technologie repose sur les travaux de l'unité mixte de recherche U955 ? Inserm ? Université Paris Est Créteil (UPEC) - Institut Mondor De Recherche Biomédicale (IMRB), au sein du Vaccine Research Institute/Inserm (VRI) créé en 2011 par l'Université Paris Est Créteil et l'ANRS/Inserm. L' innovation développée en collaboration avec le Baylor Scott & White Research Institute, est fondée sur le ciblage direct des cellules dendritiques pour stimuler les défenses immunitaires. Ces travaux ont permis d'accélérer l'adaptation de cette plateforme vaccinale à plusieurs agents infectieux, dont le SARS-CoV-2 avec une approche universelle permettant de couvrir de multiples variants.

« Ce transfert de technologie illustre la capacité à transformer des résultats de la recherche publique française dans les sciences de la vie, en un projet de Biotech ambitieux. Nous sommes impatients de démontrer cliniquement l'efficacité et la robustesse de nos produits innovants, notamment face aux variants du SARS-COV 2, et d'apporter une nouvelle réponse aux enjeux de santé publique mondiaux » déclare André-Jacques Auberton-Hervé, Président et CEO de LinKinVax.

« Je me réjouis de cet accord qui va contribuer à renforcer le rayonnement international des travaux des équipes de l'unité mixte de recherche U955. Les enjeux liés au développement de cette plateforme vaccinale très innovante sont importants et nous sommes convaincus que sa technologie a le potentiel pour répondre aux défis sanitaires grandissants. » souligne Pascale Augé, Présidente du Directoire d'Inserm Transfert.

A propos de la technologie de LinKinVax

La plateforme vaccinale de LinKinVax est composée d'un anticorps monoclonal humanisé, fusionné aux régions des pathogènes d'intérêt, ciblant la molécule CD40 exprimée par les DC, cellules fondamentales pour la stimulation du système immunitaire. Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de cette stratégie en raison de la faible quantité d'antigènes nécessaire pour activer le système immunitaire, avec ou sans adjuvant, et sa capacité d'induire une réponse immunitaire cellulaire et humorale durable. Cette plateforme bénéficie également de l'expérience et la sécurité des vaccins protéiques utilisés à grande échelle depuis plus de 30 ans.

Trois produits sont ou vont rentrer en phase clinique : un vaccin prophylactique contre le VIH actuellement en phase 1 menée par Inserm/ANRS-MIE), un vaccin contre le SARS-CoV-2 et couvrant les variants d'intérêt et un vaccin thérapeutique contre les cancers liés au papillomavirus.

A propos de LinKinVax

Créée en 2020 et pilotée par deux personnalités de renommée internationale qui combinent les expertises médicales, industrielles et business, - André-Jacques Auberton-Hervé, Président d'Honneur et fondateur de SOITEC, Pr Yves Levy, MD, PhD, immunologiste, Directeur du Vaccine Research Institute (VRI/INSERM/UPEC), LinKinVax développe une plateforme vaccinale protéique innovante qui permet d'accélérer la mise à disposition de vaccins s'appuyant sur les travaux du VRI (Vaccine Research Institute). Cette plateforme vaccinale protéique dite "DC Targeting" est adaptable aux évolutions et mutations des pathogènes cibles. Pour plus d'informations www.linkinvax.com

A propos d'Inserm Transfert

Inserm Transfert, filiale privée de l'Inserm, est en charge de la valorisation et des innovations de l'Inserm et de ses partenaires académiques en santé humaine et favorise les transferts de technologies sur le long terme selon les bonnes pratiques internationales. Fondée en 2000, Inserm Transfert SA gère sous délégation de service public l'intégralité de la valorisation et du transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l'Inserm vers le monde industriel, de la déclaration d'invention au partenariat industriel et à la création d'entreprise. Inserm Transfert propose aussi ses services dans le montage et la gestion de projets nationaux, européens et internationaux, ainsi que l'accompagnement à la valorisation de la recherche clinique et des données/bases de données de santé. Dès 2009, Inserm Transfert et l'Inserm se sont dotés d'une capacité d'investissement pour financer la preuve de concept. Dès 2005 a été créé un fonds d'amorçage dédié aux sciences de la vie, Inserm Transfert Initiative. Depuis 2017, un parcours pré-entrepreneurial accompagne les scientifiques fondateurs dans leur projet de création d'entreprise. www.inserm-transfert.fr

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 07:10 et diffusé par :