Allègement des restrictions : Qu'en est-il des PME oubliées?

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille positivement la réouverture prochaine des centres de conditionnement physique, des spas et la reprise des activités artistiques. Cependant, force est de constater que le gouvernement maintien dans le flou de nombreuses PME qui attendent toujours de connaître leur sort. Qu'en est-il des bars, tavernes, boîtes de nuit, karaokés et centres récréatifs? Ces entreprises ont besoin de précisions et de perspectives pour leur avenir.

« Les entreprises de ces secteurs oubliés ont toujours mis en place les mesures nécessaires et exigées pour protéger leurs clients. Le gouvernement doit leur faire confiance, considérer leurs besoins et leur proposer rapidement un plan de réouverture. Ces PME sont celles qui ont souffert des plus longues fermetures durant les deux dernières années, il est temps d'oeuvrer pour leur relance et de les sortir de cette attente insoutenable. Québec ne doit mettre de côté aucune entreprise », déclare Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales pour le Québec à la FCEI.

Rappelons que 2 PME sur 3 demandent d'alléger les restrictions pour qu'un plus grand nombre d'entreprises puissent rouvrir. Les PME qui subissent des restrictions doivent obtenir un maximum de prévisibilité de la part du gouvernement. Après deux ans de fermetures successives, cette prévisibilité n'est pas optionnelle, mais hautement nécessaire pour la pérennité de ces secteurs économiques.

« Un « plan de match » solide et une réflexion poussée devront aussi suivre au cours des prochains mois, et ce, conjointement avec les milieux économiques, tant pour leur relance, que dans l'éventualité de nouvelles restrictions. Les entrepreneurs ne peuvent plus naviguer et affronter vents et marées sans carte ni compas. », a conclu M. Bérubé.

