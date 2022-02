/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 3 février 2022/

11 h 00

Le premier ministre fera une annonce sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en compagnie de la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, et du ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Dan Vandal. Un point de presse suivra.