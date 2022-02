Près de 275 000 $ pour soutenir le virage numérique des voyagistes et des forfaitistes





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'octroi de près de 275 000 $ à l'Association des agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) pour la mise en place d'un programme d'accompagnement personnalisé en virage numérique et technologique.

Ce soutien est accordé par l'intermédiaire du volet 2 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022, qui vise à soutenir des projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités économiques.

En plus de les appuyer dans leur planification stratégique numérique, le programme permettra d'aider les voyagistes et les forfaitistes actifs sur le marché québécois dans le développement d'outils de réservation en ligne performants pour s'assurer de répondre aux demandes de leurs clients. De plus, l'objectif est de connecter ces entreprises aux systèmes de réservation de chaînes hôtelières, d'attraits touristiques, de pourvoyeurs d'activités de nature et d'aventure et de stations de ski, leur permettant ainsi d'augmenter la diversité et le nombre de forfaits au Québec.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir l'innovation auprès des entreprises québécoise, et je suis fière de l'aide qu'on annonce aujourd'hui pour propulser le projet d'accompagnement de l'ARF-Québec. La capacité de forfaitiser efficacement l'offre touristique du Québec dépend plus que jamais de l'adoption de nouvelles technologies qui permettent aux entreprises touristiques, aux fournisseurs, aux voyagistes et aux réceptifs d'être connectés en temps réel. C'est ce que le projet permettra. Nos voyagistes et nos forfaitistes seront ainsi en mesure de bonifier leur offre pour la clientèle québécoise et internationale. Cela profitera à toute l'industrie touristique et générera des retombées économiques supplémentaires dans toutes les régions du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Ce programme d'accompagnement favorisera la transition numérique du réseau québécois des voyagistes et des réceptifs vers des technologies performantes axées sur l'innovation. La création de connecteurs avec l'offre touristique se fera dans le respect du modèle d'affaires de l'ensemble des intermédiaires pour assurer leur croissance et, ainsi, multiplier la visibilité du Québec sur la scène touristique nationale et internationale. Le tout en partenariat avec d'autres associations touristiques sectorielles ciblées. »

Marilyn Désy, directrice générale de l'ARF-Québec

Le programme d'accompagnement personnalisé en virage numérique et technologique de l'ARF-Québec poursuit également les objectifs suivants :

créer des contenus innovants visant à enrichir l'expérience des touristes et à inspirer les voyageurs;



susciter l'engagement à chacune des étapes du parcours client;



diminuer les coûts de connectivité pour l'ensemble des partenaires puisqu'ils freinent l'adoption de nouvelles technologies au sein de l'industrie;



faciliter la transaction et la relation d'affaires entre les hôteliers et les attraits touristiques du Québec et les voyagistes et les réceptifs, en diminuant leurs besoins de main-d'oeuvre par l'implantation de technologies performantes;



accroître la compétitivité des voyagistes et des réceptifs québécois.

L'ARF-Québec souhaite accompagner rapidement les entreprises afin de s'assurer qu'un maximum de réceptifs et de voyagistes sont prêts pour la prochaine saison touristique estivale ainsi qu'au moment du retour de la clientèle internationale.

Établie depuis douze ans, l'ARF-Québec est l'association sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme leader et porte-parole officiel du réseau de distribution québécois. Celui-ci regroupe 67 voyagistes et réceptifs spécialisés en promotion et en commercialisation du Québec sur les marchés nationaux et internationaux, de même que 70 fournisseurs touristiques, associations touristiques régionales et associations touristiques sectorielles.

