TELUS International célèbre son premier anniversaire à titre de société ouverte





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice spécialisée en expérience client numérique, qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, dont des solutions d'intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales et créatrices de marché, célèbre aujourd'hui son premier anniversaire à titre de société cotée à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX).

« Nous sommes heureux de célébrer le premier anniversaire du premier appel public à l'épargne de TELUS International, le plus important du secteur technologique dans l'histoire de la Bourse de Toronto. Il s'agit d'un moment charnière pour TELUS International avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars canadiens, dépassant celle de 8 milliards de dollars de TELUS il y a 20 ans, au tout début de notre stratégie de croissance nationale, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. C'est grâce au savoir-faire et à la détermination de notre équipe que TELUS International demeure un pilier parmi les divisions diversifiées et à forte croissance de TELUS, et aux côtés de TELUS Santé et de TELUS Agriculture. Les nombreuses réalisations de l'équipe au cours de la dernière année font notre fierté et consolident la position de TELUS International à titre de partenaire de choix en matière d'expériences numériques pour les clients de partout dans le monde. L'équipe continuera à produire des résultats exceptionnels pour nos clients, nos collectivités, nos actionnaires et nos précieux partenaires du monde entier, et nous sommes convaincus que bien d'autres exploits s'ajouteront à notre palmarès au cours des années à venir. »

« Il y a un an, nous avons annoncé notre entrée en bourse en sonnant virtuellement la cloche d'ouverture de la Bourse de Toronto et la cloche de clôture de la Bourse de New York, souligne Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de TELUS International, qui a connu une croissance considérable depuis sa création il y a 17 ans dans un petit bureau aux Philippines. Depuis 2005, nous sommes devenus un fournisseur de TI et de solutions numériques de première importance dans le domaine de l'expérience client. Notre équipe compte plus de 58 000 membres répartis dans 28 pays. Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients tout au long de leur transformation numérique en les aidant à façonner leur vision et leurs stratégies, à concevoir des processus évolutifs et à cerner les occasions d'innover et de croître pour améliorer leurs résultats. Je suis très fier de notre équipe, de tout ce que nous avons accompli ensemble jusqu'ici et de ce que nous continuerons d'accomplir dans les années à venir en consolidant notre proposition de valeur déterminante. »

« Nous félicitons TELUS International pour le premier anniversaire de son inscription à la Bourse de Toronto, a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital et marketing d'entreprise, Groupe TMX. 2021 a été une année record en termes de financements dans les technologies à la TSX, soulignée par ce premier appel public à l'épargne historique. Alors que le secteur technologique canadien poursuit sur son élan en tant que centre international de l'innovation, nous sommes fiers d'appuyer le succès à long terme des entreprises comme TELUS International. »

« Nous tenons à féliciter TELUS International pour sa première année à la Bourse de New York, où sont inscrites des sociétés novatrices et créatrices de marchés de renommée mondiale. Nous avons hâte de découvrir les avancées de cette société dans les années à venir », affirme John Tuttle, vice-président et chef des services commerciaux, NYSE Group.

Voici les avancées notables déjà réalisées depuis le premier appel public à l'épargne de TELUS International en 2021 :

Nous avons intégré l'entreprise Lionbridge AI, acquise récemment, et mis sur pied la communauté mondiale d'IA et la division Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International.

Nous avons finalisé l'acquisition de Playment, ce qui nous a permis de consolider fermement notre position de chef de file sur le marché mondial de l'annotation de données et de renforcer la capacité de TELUS International à répondre à la demande croissante d'ensembles de données diversifiées qui alimentent l'intelligence artificielle.

Nous avons ouvert de nouveaux centres de livraison à North Charleston (États-Unis), à Iloilo (Philippines), à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) et à Guatemala (Guatemala).

Nous avons annoncé l'ajout de quatre membres indépendants au conseil d'administration de TELUS International afin de renforcer la diversité d'opinions et d'expériences.

Nous avons lancé un régime d'actionnariat des employés pour les membres de notre équipe partout dans le monde afin qu'ils puissent investir dans les actions de TELUS International.

Nous nous sommes impliqués auprès de collectivités du monde entier où TELUS International exerce ses activités en effectuant 70 000 heures de bénévolat dans le cadre d'initiatives virtuelles ou en personne, comme des collectes de sang, la création de jardins communautaires et des collectes de fonds virtuelles.

Nous avons été reconnus comme un employeur de premier ordre, comme en témoigne notre classement récent au palmarès Achievers 50 Most Engaged Workplaces, de même que sur la liste des 100 lieux de travail offrant les meilleures initiatives en matière de diversité et d'inclusion de Mogul, et celle des meilleurs lieux de travail pour les innovateurs de Fast Company.

« Notre capacité à croître avec passion et détermination est ancrée dans notre solide culture de bienveillance et repose sur notre équipe de personnes incroyablement talentueuses, qui sont résolues à surpasser les attentes des clients et à redonner aux gens dans le besoin, ajoute M. Puritt. Je tiens à remercier sincèrement chacune de ces personnes de leurs efforts constants pour créer des changements concrets au sein de notre entreprise et des collectivités du monde entier. »

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International comprennent des solutions de stratégie numérique, d'innovation, de services-conseils, de conception et de gestion du cycle de vie des technologies de l'information, notamment des solutions gérées, des solutions d'automatisation intelligente et des solutions de données IA de bout en bout dotées de fonctions axées sur la vision par ordinateur, ainsi que des solutions d'expérience client pour tous les réseaux et des solutions de confiance et de sécurité, y compris la modération de contenu. Pour soutenir toutes les étapes de sa croissance, TELUS International s'associe à des marques de marchés verticaux à forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, de la santé, ainsi que du voyage et de l'hébergement.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de ses politiques, de ses ateliers et groupes de ressources pour les membres de l'équipe et de ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. L'entreprise favorise l'épanouissement des collectivités et aide les personnes dans le besoin dans le cadre d'activités de bénévolat à grande échelle qui ont eu une incidence positive sur la vie de plus de 150 000 citoyens de partout dans le monde et par l'intermédiaire des cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International, qui ont versé 4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2015. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

