Wire implémente le nouveau protocole Messaging Layer Security





Le nouveau protocole vise à devenir la première norme ouverte pour le chiffrement de bout en bout, inaugurant un nouveau chapitre pour les communications, révolutionnant la façon dont les organisations et les gouvernements communiquent sans compromettre la confidentialité et la sécurité des données

BERLIN, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Wire , la plateforme de collaboration la plus sécurisée au monde, commence à implémenter le protocole Messaging Layer Security (MLS) dans son architecture de plateforme. Il s'agira de la première mise en oeuvre au monde du protocole MLS dans un environnement fédéré et marquera le début du MLS en tant que solution standard ouverte pour la communication.

Co-initié par Wire dans le cadre du groupe de travail Internet Engineering Task Force (IETF) qui comprend des membres de Cisco, Mozilla, Google, Facebook, Twitter, l'Université d'Oxford et l'INRIA, le MLS est un nouveau protocole conçu pour renforcer la sécurité des plateformes de messagerie d'entreprise en utilisant le chiffrement de bout en bout dans les communications de groupe.

Poussé par l'absence d'une norme ouverte pour le chiffrement de bout en bout, le protocole MLS vise à rendre plus efficace la messagerie sécurisée dans les (grands) groupes. Il tient compte du fait que, alors que les systèmes de messagerie personnelle adoptent de plus en plus le chiffrement de bout en bout, les messageries d'entreprise ont été lentes à suivre. Le MLS est en passe de devenir la première norme ouverte pour une collaboration sécurisée et efficace pour les entreprises, les gouvernements et le grand public.

Le MLS permet aux utilisateurs de communiquer sur plusieurs appareils, dans le cloud, tout en offrant une fluidité maximale, car il existe dans un environnement fédéré, sans cloud central nécessaire à sa mise en oeuvre. Cela ouvre la possibilité d'utiliser plusieurs appareils dans un environnement sécurisé, en s'appuyant entièrement sur une norme ouverte, ce que de nombreux employés d'entreprises ou du gouvernement font depuis un certain temps dans des environnements non sécurisés.

Une autre caractéristique importante du MLS est l'évolutivité, ce que Wire démontre dans la dernière version de sa solution de conférence. Wire prend désormais en charge les appels vocaux et vidéo pour un maximum de 100 personnes, entièrement cryptés de bout en bout, de chaque appel à chaque message. Il s'agit d'une étape majeure pour le domaine de la visioconférence et c'est la première fois qu'une telle solution est utilisée par un si grand nombre d'utilisateurs, ce qui a été rendu possible grâce à une nouvelle façon de gérer et d'échanger des clés de cryptage, optimisée par le MLS.?

Alan Duric, directeur de l'exploitation/directeur de la technologie et co-fondateur de Wire, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour Wire et aussi pour moi personnellement. Je crois que le MLS va révolutionner notre façon de communiquer car la sécurité n'aura plus à être une préoccupation lors du choix d'un outil de communication. Wire commence à faire sortir le protocole MLS du groupe de travail de l'IETF et à le mettre à disposition de ses milliers de clients internationaux dans un environnement fédéré. Nous utiliserons la nouvelle norme pour aider à améliorer continuellement notre plateforme et la façon dont nous permettons aux entreprises et aux gouvernements de collaborer et de communiquer en toute sécurité et confidentialité. »

Wire s'engage à aider les organisations, en particulier les gouvernements et les industries critiques très ciblées, à lutter contre le coût croissant de la cybercriminalité, qui est estimé à plus de 9 billions d'euros (10,5 billions de dollars) par an. L'infrastructure sécurisée de la plateforme neutralise la menace d'attaques « man-in-the-middle », les tentatives de vol de données sensibles, et sa capacité de conférence améliorée continuera d'empêcher les attaques basées sur la visioconférence, qui ont sévi tout au long de la pandémie mondiale. Wire compte plus de 1 800 clients gouvernementaux et entreprises dans le monde, y compris l'administration fédérale allemande , avec laquelle Wire travaille pour s'assurer que les autorités fédérales peuvent utiliser des solutions de messagerie modernes. Wire a également reçu une approbation préliminaire de VS-NfD par le BSI et fait actuellement l'objet d'une évaluation pour une approbation VS-NfD. Parmi les autres clients de Wire figurent cinq des gouvernements mondiaux du G7 ainsi que de grandes entreprises clientes telles que Blackrock, Softbank Robotics, EY et UNICEF.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le MLS ici .

À propos de Wire

Wire est la plateforme de collaboration la plus sécurisée, transformant la façon dont les entreprises communiquent à la même vitesse que nos fondateurs ont révolutionné la téléphonie avec Skype. Basée à Berlin avec des bureaux en Suisse et à San Francisco, la plateforme de collaboration et de communication primée de Wire compte plus de 1 800 entreprises clientes dans le monde. Reconnue par IDC, Forrester et Gartner comme l'une des plateformes de collaboration les plus sécurisées, Wire offre la messagerie, la plateforme d'audioconférence et la vidéoconférence, le partage de fichiers et la collaboration externe, le tout protégé par le chiffrage de bout en bout le plus avancé.?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : wire.com ?

Contact : Leila Iranmanesh, +41 78 212 02 21

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=emCGfcrsT8o

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738581/Wire_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 05:29 et diffusé par :