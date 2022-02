Une société de capital-risque norvégienne crée deux licornes d'impact en une semaine





Avec la start-up Betterfly qui partage le prestigieux statut de licorne avec une autre société de portefeuille, Esusu, Katapult gagne sa deuxième licorne provenant de son accélérateur en une semaine.

OSLO, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Katapult a découvert et investi pour la première fois dans Betterfly au début de la phase d'amorçage à la mi-2019, avec un investissement supplémentaire via son fonds de suivi mi-2020. Étant donné que Betterfly a déjà atteint le statut de licorne et que sa valorisation post-money s'élève à 1 milliard de dollars, cela représente pour Katapult une valeur non réalisée de premier plan à l'échelle mondiale pour ses investisseurs.

Fondé par Tharald Nustad en 2017, le succès de la licorne Katapult confirme la thèse d'impact de Nustad selon laquelle la plus grande opportunité de profit provient d'investissements dans des entreprises qui s'attaquent à des problèmes réels.

Parlant de la valorisation de Betterfly, Nustad a déclaré : « Non seulement le succès de Betterfly témoigne de son ingéniosité, mais il sert de preuve supplémentaire que la formule de Katapult porte ses fruits. »

Fondée par Eduardo et Cristóbal della Maggiora, Betterfly a créé une plateforme qui récompense les habitudes saines grâce à des dons de charité et une protection d'assurance-vie qui augmente sans frais en fonction des choix de style de vie qui favorisent le bien-être physique, mental et financier.

Le succès de Betterfly de Katapult suit rapidement la valorisation à 1 milliard de dollars d'Esusu. Fondée par Samir Goel et Abbey Wemimo, Esusu propose à ses utilisateurs une plateforme qui leur permet d'obtenir un crédit scoring non conventionnel.

En parlant du programme d'accélérateur de Katapult, Goel a expliqué : « L'expérience avec Katapult nous a aidés à pénétrer de nouveaux marchés et à réfléchir de façon critique à notre conception des produits. Sans Katapult, Esusu n'aurait jamais été là où elle est aujourd'hui. »

Quant à la trajectoire de Katapult, Nustad a poursuivi : « En soutenant divers fondateurs et en s'attaquant aux problèmes les plus pressants, Katapult a élaboré un guide permettant de réaliser des rendements tout en contribuant au bien de la société. Voir ce projet se concrétiser est très gratifiant et nous prévoyons d'autres licornes dans un proche avenir. »

La société de capital-risque Katapult prévoit actuellement ses prochains fonds d'amorçage et de croissance, notamment dans les secteurs du climat, de l'océan et de la Food Tech.

À propos de Katapult

Katapult est une société d'investissement et une fondation. La société d'investissement se concentre sur les start-ups technologiques d'impact hautement évolutives. Katapult a actuellement sous sa gestion 100 millions de dollars américains et a réalisé 138 investissements, dont 30 investissements directs, dans des start-ups de 35 pays qui travaillent à la mise en oeuvre des Objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies.

La Fondation Katapult a été créée en 2020. Elle rassemble toutes les initiatives à but non lucratif de Katapult, telles que le programme Accelerate , transformant les fondateurs de technologies en investisseurs d'impact, Katapult Future Fest et Nordic Impact Investment Network.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1739046/Katapult_Founder.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1739045/Katapult_Logo.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/1739044/Norwegian_VC_breeds_two_Impact_Unicorns_in_one_week.pdf

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 01:36 et diffusé par :