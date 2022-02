S4M annonce la nomination d'Arnaud Bret au poste de Global Chief Revenue Officer.





Arnaud Bret compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des sales et du développement commercial pour les principaux fournisseurs de technologies d'entreprise, notamment Amazon et Blackberry.

NEW YORK et PARIS, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- S4M, la plateforme leader de drive-to-store pour les retailers, les restaurants et les concessionnaires automobiles, annonce aujourd'hui la nomination d'Arnaud Bret au poste de Global Chief Revenue Officer, avec effet immédiat. Cette annonce intervient alors que l'entreprise célèbre une croissance importante dans le monde entier en 2022. Arnaud Bret se concentrera sur la direction des ventes et sur la mise en place de partenariats dans tous les pays où S4M est présent afin d'augmenter la croissance de l'entreprise. Il aura également pour objectif la mise sur le marché de nouveaux produits afin de répondre plus complètement aux besoins des entreprises et agences.

Arnaud Bret a plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans le domaine des sales et du développement commercial au sein d'entreprises technologiques de premier plan, couvrant le B2B, le B2C, le SaaS, le mobile et l'électronique grand public, avec un focus particulier sur les stratégies de transformation capables de générer une croissance mondiale rapide. Il possède un profil international riche et varié, ayant vécu et travaillé en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Plus récemment, Arnaud Bret a passé plus de quatre ans chez Amazon où il a dirigé leur équipe de développement commercial EMEA pour le secteur des télécommunications. Chez Amazon, il a considérablement accru la présence de l'entreprise auprès des opérateurs et des équipementiers, et a lancé la plateforme de distribution d'abonnements en gros (Amazon Fuse) dans 15 pays, atteignant 2 millions de clients en moins de 3 ans.

Chez IDEMIA, Arnaud Bret a dirigé la région EMEA pour la verticale mobile telco de la société, où il a restructuré son activité de matériel et de services de télécommunications pour en faire un leader du marché. Auparavant, Arnaud a dirigé l'expansion internationale de Blackberry sur plusieurs marchés européens - Benelux, Suisse, Autriche, Israël et Russie - et a réalisé six années consécutives d'hyper-croissance sur le segment B2C grâce à des partenariats réussis avec des opérateurs.

"Avec l'arrivée d'Arnaud au sein de S4M, ainsi que les récentes nominations au sein du comité de direction et dans le monde entier, je crois vraiment que nous avons la meilleure équipe du marché pour correspondre à l'une des meilleures technologies drive-to-store ", a déclaré Christophe Collet, PDG de S4M. " Alors que nous nous apprêtons à exécuter notre plan 2022, je suis encore plus confiant dans ce que l'année nous réserve, à nous et à nos clients, avec Arnaud à bord. "

" Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de S4M, a déclaré Arnaud Bret, Global Chief Revenue Officer de S4M. " L'entreprise a conny une croissance impressionnante pendant près d'une décennie parce qu'elle a toujours été à la pointe grâce à des solutions de machine learning dont les performances dépassent les références de du marché. J'ai l'intention de me tenir au plus près des objectifs de nos clients afin de m'assurer que nous continuons à être leur fournisseur de choix à travers le monde."

A propos de S4M

S4M propose des solutions publicitaires pour attirer davantage de clients en magasins, concessions et restaurants. Fusio, notre plateforme drive-to-store, permet de générer des visites incrémentales toujours mesurées par des partenaires indépendants. Développée en 2011, notre plateforme est utilisée par plus de 1000 annonceurs à travers le monde pour faire venir les consommateurs dans leurs points de vente physiques.

