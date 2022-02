Sintavia crée un comité consultatif





Sintavia, LLC, concepteur et imprimeur 3D de systèmes de propulsion et systèmes thermodynamiques, avancés, a annoncé aujourd'hui avoir créé un comité consultatif, composé de leaders issus des secteurs de l'aérospatial, de la défense et l'espace, et de la fabrication additive. Ce comité, qui se réunira périodiquement au cours de l'année, soutiendra les propriétaires et l'équipe de direction, de Sintavia, dans la détermination des objectifs et des stratégies de croissance de la Société.

Le comité consultatif se compose des cinq professionnels suivants.

Le Dr Omar Fergani. Le Dr Fergani est directeur actif du segment Solutions numériques industrielles, chez Atotech GmbH, un FEO axé sur les produits électroniques et semiconducteurs, basé à Berlin, en Allemagne. Le Dr Fergani était auparavant directeur de l'Activité stratégique pour la fabrication additive, chez Siemens AG. Il est également professeur à temps partiel à l'Université technique de Berlin, et membre par intérim du conseil d'administration de 1000 Kelvin GmbH, une société logicielle Deep Tech, axée sur la création de solutions de génération de voies et processus basés sur l'intelligence artificielle, pour l'amélioration des rendements de la fabrication additive. Le Dr Fergani est titulaire d'un Ph.D. en ingénierie mécanique, et d'un double master en fabrication et matériaux, de l'Institut de technologie de Géorgie, et de l'Université norvégienne de sciences et de technologie.

Amy Gowder. Mme Gowder, actuellement directrice de l'exploitation, chez Aerojet Rocketdyne, est une leader reconnue dans le secteur américain de la défense, depuis près de 20 ans. Dans le cadre de ses fonctions actuelles chez Aerojet Rocketdyne, elle est responsable des divisions Ingénierie, Opérations, Fabrication, Chaîne logistique, Assurance qualité et mission, EHS, et Technologies de l'information, également en charge de la supervision des 11 sites d'exploitation de la Société, dans neuf États. Entre 2005 et 2020, Mme Gowder a occupé divers postes de direction chez Lockheed Martin, dont celui de vice-présidente et directrice générale de la branche d'activité Formation et solutions logistiques, au sein de Rotary and Mission Systems, ainsi que de directrice générale de la branche d'activité Solutions commerciales de moteurs, chez Lockheed Martin. Mme Gowder est titulaire d'une licence en bio-ingénierie, de l'Université d'État de l'Arizona, et d'un MBA de l'Institut technologique du Massachusetts.

Teri Hamlin. Mme Hamlin, directrice Mass Transit pour l'Amérique du Nord, chez Siemens AG, a bâti sa carrière en apportant numérisation, automatisation et électrification à divers projets dans le monde entier. Dans ses précédentes fonctions chez Siemens, elle a été vice-présidente principale du département Croissance et stratégie, chez Siemens Government Technologies ; vice-présidente et directrice générale de la branche d'activité eAircraft, de Siemens (vendue à Rolls-Royce en 2019) ; vice-présidente de l'unité des Grandes sociétés énergétiques intégrées ; vice-présidente de l'unité Énergie ; et vice-présidente chargée des Partenariats et alliances. Colonelle retraitée de l'Armée de l'air des États-Unis, Mme Hamlin est titulaire d'une licence en ingénierie des facteurs humains, de l'Académie de l'Armée de l'air des États-Unis, ainsi que d'un master en gestion aérospatiale, de l'Université d'aéronautique, d'Embry-Riddle.

John Hartner. M. Hartner est un leader reconnu depuis 30 ans dans la sphère des sociétés technologiques industrielles ; il était dernièrement président-directeur général de The ExOne Company, l'un des principaux fabricants d'imprimantes industrielles par jet de liant, société au sein de laquelle il a conduit plusieurs grandes initiatives de croissance, et dont il a supervisé l'acquisition réussie par Desktop Metal en novembre 2021. M. Hartner était auparavant directeur d'exploitation, d'EnvisionTEC, leader en impression dans le domaine des soins de santé ; et a été président-directeur général de Dover Printing & Identification. Son expérience précédente dans divers postes de direction inclut également de hautes fonctions chez FMC Technologies, et Rockwell International. M. Hartner est titulaire d'une licence en ingénierie mécanique, de l'Université Villanova, et d'un MBA de l'Université de Chicago ; il siège également au conseil d'administration de la National Association of Manufacturers.

Jeff Thornburg. M. Thornburg, ingénieur et entrepreneur mondialement reconnu dans le domaine du New Space, est fondateur et PDG d'Interstellar Technologies, société d'ingénierie et de développement technologique, axée sur le lancement de systèmes pour les véhicules et la propulsion. M. Thornburg a auparavant occupé différents postes de direction dans le domaine spatial, pendant plus de 20 ans, dont celui de vice-président principal de l'Ingénierie, chez Agility Robotics ; de directeur du Matériel, chez Project Kuiper ; de vice-président de l'Ingénierie de propulsion, chez Stratolaunch ; de vice-président/directeur principal par intérim, de l'Ingénierie de propulsion, chez SpaceX ; d'ingénieur principal des turbomachines J-2X, au sein de la NASA ; et d'ingénieur en chef, au sein de la branche Moteur liquide, de l'Air Force Research Laboratory. M. Thornburg est titulaire d'une licence en ingénierie aérospatiale, de l'Université du Missouri, à Rolla, et d'un master en ingénierie aéronautique, de l'Air Force Institute of Technology.

« À de nombreux égards, Sintavia a toujours été à l'initiative de l'application des technologies additives au secteur de l'aérospatial, de la défense et de l'espace, notamment en ce qui concerne les systèmes mécaniques complexes. En créant un comité consultatif composé de remarquables dirigeants issus de tous les secteurs mentionnés, nous entendons renforcer cette position de leader », a déclaré Brian Neff, fondateur et président-directeur général de Sintavia. « Depuis 20 ans, je travaille d'une manière ou d'une autre avec chacun de ces professionnels, et je suis réellement honoré de pouvoir bénéficier de leur intelligence collective dans le cadre de notre comité consultatif, durant les années à venir. Je suis impatient de travailler en plus étroite collaboration avec Omar, Amy, Teri, John et Jeff, dans la poursuite de notre aventure. »

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D des systèmes de propulsion et des systèmes thermodynamiques, avancés, pour les clients des secteurs de l'aérospatial, de la défense et de l'espace. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. La Société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aérospatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

