Bowler Pons déploie la solution lidar intelligente de Cepton pour renforcer son système de sécurité 3D destiné aux infrastructures critiques





Cepton Technologies, Inc. (Cepton), un fournisseur innovant de solutions lidar intelligentes, s'associe avec le fournisseur de solutions de sécurité Bowler Pons Solutions Consultants, LLC (Bowler Pons) pour déployer un système de surveillance tridimensionnel de pointe doté de la technologie lidar.

Bowler Pons se spécialise dans les systèmes de sécurité électronique optimisés axés sur la technologie, destinés aux applications de haute sécurité parmi lesquelles les points de contrôle d'entrée, les périmètres, l'espace aérien et d'autres zones protégées. Utilisant désormais les capacités de perception perspicace fournies par les capteurs MMT Vista®-P de Cepton parmi de multiples modes de détection, la société basée dans le Maryland a lancé un système de surveillance 3D rentable et hautement adaptable qui détecte, suit et classifie les objets de manière précise afin d'évaluer les situations d'intérêt par rapport à des caractéristiques de menace, des comportements et des ensembles de règles prédéfinis via un seul moteur de fusion et d'analyse. L'intégration des capteurs lidar de Cepton permet de résoudre certaines des limites critiques des autres capteurs - notamment celles des caméras traditionnelles qui manquent de capacité en matière de capture d'images 3D et qui nécessitent des capacités d'éclairage optimales, et la faible résolution spatiale des radars - et offre au système intégré une détection améliorée et une précision en termes de catégorisation grâce aux images 3D haute résolution du lidar intégrant des informations de dimension, de localisation et de vitesse en temps réel. En outre, le fait que les informations capturées par les capteurs lidar soient « anonymes » (p. ex., non identifiables personnellement) permet de créer rapidement des alertes autonomes, ce qui améliore les temps de réponse des opérateurs tout en protégeant dans le même temps la vie privée des individus lors de la détection et de la réponse aux anomalies.

Mark Holmes, cofondateur et associé gérant de Bowler Pons, a déclaré : « Les capteurs lidar de la série Vista®-P de Cepton combinent une haute résolution et une longue portée pour offrir des représentations plus fidèles par unité de coût de l'environnement réel et des cibles d'intérêt dans le cadre de certaines applications que nous étudions actuellement aux côtés de nos clients. La conception des capteurs lidar directionnels et non rotatifs de Cepton permet également d'intégrer facilement les capteurs lidar Vista-P à de multiples environnements et cas d'utilisation. Grâce à notre collaboration avec Cepton, nous sommes en mesure de déployer des capteurs lidar rentables dans des domaines dans lesquels nos clients n'ont pas besoin d'un lidar offrant une rotation complète à 360°, mais où une capture visuelle à haute résolution de l'environnement et des activités constitue une priorité.

« Alimentées par des données lidar traitées intelligemment, nos solutions permettent de combler les lacunes critiques en matière de capacité des systèmes de sécurité électronique conventionnels. Tout d'abord, elles permettent une détection, un suivi et une classification en 3D des objets en temps réel. Ensuite, elles permettent aux utilisateurs de faire efficacement la distinction entre les alarmes réelles et fausses ou intempestives, et d'ajuster le signalement en conséquence, ce qui permet de réduire la surcharge des opérateurs et l'insensibilité associée. Enfin, leurs séries de capteurs puissants intégrés permettent des analyses riches en données pour de multiples applications en même temps, notamment le contrôle d'accès, l'analyse du débit, la planification des ressources, le contrôle de la sécurité, la gestion de la fréquentation, les services publics intelligents, et bien plus encore.

« Contrairement à ce qui est habituellement nécessaire pour déployer une nouvelle technologie, grâce au lidar, nos clients n'ont pas nécessairement besoin de tout démolir pour bâtir un nouveau système à partir de zéro. Au contraire, notre partenariat avec Cepton offre un mécanisme réalisable permettant d'optimiser rapidement les systèmes de sécurité traditionnels et conventionnels, en intégrant le lidar aux caméras vidéo et thermiques existantes, aux radars et autres capacités de détection 2D ou à déclencheur, grâce au logiciel d'analytique avancée de Bowler Pons. »

Le Dr Jun Pei, PDG de Cepton, a déclaré : « Les applications de sécurité exigent précision, rapidité et adaptabilité. Notre solution de lidar intelligent permet à Bowler Pons de répondre à ces exigences, en fonctionnant de manière fluide avec d'autres capteurs, afin de fournir une image complète de l'espace surveillé.

« Alimentés par la technologie exclusive MMT® (Micro Motion Technology) de Cepton, nos capteurs lidar sont idéalement conçus pour les applications évolutives compte tenu de la performance, de la fiabilité et de la rentabilité qu'ils offrent. Je suis ravi qu'ils permettent d'améliorer les solutions de sécurité de Bowler Pons, sans générer de perturbations importantes pour les ensembles de solutions de base existants des clients. Le renforcement de la sécurité des infrastructures critiques grâce à la technologie lidar peut se révéler plus simple qu'on ne le pense, et nous sommes impatients de travailler aux côtés de Bowler Pons pour explorer davantage les fonctionnalités et les cas d'utilisation dans le cadre desquels le lidar offre des niveaux supérieurs d'efficience, de précision et d'automatisation des systèmes. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société novatrice qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l'automobile (ADAS/AV), des villes intelligentes, des espaces intelligents ainsi qu'aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie brevetée Micro Motion Technology (MMT®), Cepton entend démocratiser le lidar et parvenir à une approche équilibrée entre performance, coût et fiabilité, tout en permettant des solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans tous les secteurs.

Cepton a remporté le plus grand prix du secteur de la production de lidar ADAS, sur la base du nombre de modèles de véhicules récompensés, par l'un des cinq plus grands FEO automobiles mondiaux, et la société collabore avec d'autres FEO figurant dans le top dix.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plusieurs décennies d'expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d'imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède une installation de développement commercial à Troy, dans le Michigan, afin de fournir un support local à la région métropolitaine de Detroit où se trouvent de nombreux FEO et fournisseurs de niveau 1. Cepton est également présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d'une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Bowler Pons Solutions Consultants, LLC

Bowler Pons est une société de conseil technique et de développement de solutions pour les petites entreprises défavorisées certifiées 8(a) par la SBA et les petites entreprises détenues par des vétérans, qui est basée aux États-Unis et détenue par des groupes minoritaires, et dont l'expertise englobe l'ingénierie, la recherche et le développement, la cybersécurité, les technologies de l'information, ainsi que la gestion des programmes et des projets. Basée sur un sens aigu de la sécurité, qu'il s'agisse de la sécurité des informations et des réseaux ou de la conception de technologies de sécurité physique, en passant par le développement, l'intégration et le support, Bowler Pons se focalise sur la délivrance de solutions techniques intégrées spécifiques aux clients, qui répondent aux défis les plus urgents et les plus émergents de ses clients. Basée à Annapolis, dans le Maryland, et comptant des employés répartis à travers les États-Unis, Bowler Pons est un leader en pleine croissance sur les marchés de la haute sécurité et des solutions numériques. Pour en savoir plus sur Bowler Pons, rendez-vous sur www.bowlerpons.com.

