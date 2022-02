Le PolyTope® immunothérapeutique d'ImmunoPrecise (IPA) neutralise efficacement la variante Omicron du SRAS-CoV-2 et avance vers le dépôt d'une demande IND auprès de la FDA





IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la "Société") (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA) a le plaisir d'annoncer la publication de données démontrant le fort pouvoir neutralisant de son cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03 contre le variant Omicron (B.1.1.529) du SRAS-CoV-2 dans des essais de pseudovirus in vitro. Ce cocktail composé de quatre anticorps de première génération contre le SRAS-CoV-2 a été mis au point de manière rationnelle pour conserver son efficacité contre toutes les souches et variantes du SRAS-CoV-2, en vue de protéger et de traiter tous les individus. La Société estime disposer du seul cocktail thérapeutique de première génération contre le SRAS-CoV-2 (annoncé publiquement pour la première fois en 2020) dont l'efficacité a été démontrée contre toutes les variantes préoccupantes à ce jour. L'efficacité a été démontrée par des essais in vitro sur des pseudovirus menés à l'égard de ces variantes préoccupantes. PolyTope TATX-03 se distingue par sa capacité à engager de multiples modes d'action, facilités par le ciblage simultané de divers épitopes non chevauchants sur le trimère de la pointe.

Au terme de ses études en cours, la Société s'attend à ce que les données susmentionnées lui permettent de déposer une demande de drogue nouvelle de recherche ("IND") conformément à son calendrier interne précédemment annoncé le 30 novembre 2021. L'approbation de la FDA américaine concernant la demande IND sera requise avant le début premiers essais cliniques chez l'humain.

Face à la menace permanente posée par la COVID-19 et aux préoccupations croissantes du front concernant l'efficacité des vaccins et des traitements par anticorps existants, le cocktail d'anticorps Polytope® d'IPA continue de démontrer une efficacité prometteuse au cours des essais menés par la Société, y compris contre des variantes nouvellement apparues. Les dernières données d'IPA témoignent d'une constance remarquable dans la capacité du cocktail d'anticorps PolyTope TATX-03 à assurer une neutralisation in vitro puissante et complète contre tous les variants. Ce résultat a été démontré avec le pseudovirus Omicron, ainsi qu'avec les données de neutralisation contre le virus parental de type sauvage (Wuhan) et tous les variants prédominants (voir la figure 1 ci-dessus).

Le cocktail d'anticorps PolyTope TATX-03 de la Société a été élaboré pour cibler des épitopes multiples et non chevauchants sur le trimère de la pointe, ce qui réduit le risque de réponse mutagène et favorise la mise en oeuvre de mécanismes d'action qui se distinguent collectivement des autres traitements disponibles à ce jour pour le SRAS.

La forte efficacité de la clairance virale de TATX-03 observée précédemment chez des hamsters atteints de SRAS-CoV-2-D614G suppose une action concertée des anticorps respectifs. Au-delà des effets antiviraux obtenus en bloquant l'infection des cellules hôtes par des effets synergiques, la capacité démontrée de TATX-03 à se lier simultanément à quatre régions différentes du trimère de la pointe devrait encourager la clairance virale par le système immunitaire de l'hôte. De récentes études in vitro confirment ce rôle de la clairance par anticorps via l'activation des récepteurs Fc?, des récepteurs de surface cellulaire impliqués dans la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et la phagocytose (ADCP). Dans la mesure où la mobilisation des récepteurs Fc des anticorps entièrement humains de PolyTope TATX-03 est supposée être encore plus efficace chez l'homme que chez le hamster, son efficacité considérable démontrée précédemment in vivo dans le modèle expérimental du SRAS-CoV-2 chez le hamster pourrait même être sous-estimée.

Le 27 janvier 2022, Talem Therapeutics LLC, filiale à 100 % d'IPA, a déposé une demande de protection par brevet de son cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03 via le système du PCT (Traité de coopération en matière de brevets regroupant154 États membres) ainsi que des dépôts nationaux aux États-Unis, à Taïwan, en Argentine et au Paraguay. Cette démarche permet à IPA de poursuivre la protection par brevet du cocktail PolyTope TATX-03 sur tous les marchés potentiels importants. Parallèlement, les études finales de validation IND du PolyTope TATX-03 devraient se terminer dans les délais prévus.

À la demande de la FDA, IPA a préparé un rapport d'étape complet démontrant la performance du PolyTope TATX-03 face à Omicron, et d'autres variantes préoccupantes énumérées dans la figure 1, que la FDA doit examiner. La société compile également un ensemble de données en vue d'obtenir un avis scientifique rapide de l'EMA (Agence européenne des médicaments ). Enfin, les dernières données relatives à Omicron et aux mécanismes d'action alternatifs de PolyTope TATX-03 ont été traitées en vue de leur inclusion dans le document scientifique actualisé d'IPA intitulé "Cornering an Ever-Evolving Coronavirus : TATX-03, a Fully Human, Synergistic, Multi-Antibody Cocktail Targeting the SARS-CoV-2 Spike Protein with in vivo Efficacy" (https://doi.org/10.1101/2021.07.20.452858). La Société compte publier une version étendue sur bioRxiv dans les prochaines semaines.

"Ces nouvelles marquent une étape passionnante alors que nous continuons à valider l'importance de mettre au point des thérapies durables et significatives fondées sur des principes scientifiques éprouvés. C'est incroyable de voir le chemin parcouru depuis deux ans, lorsque nous avons exposé les raisons pour lesquelles IPA était préoccupée - et pourquoi tout le monde devrait l'être - par le potentiel d'émergence de variants du virus, jusqu'à aujourd'hui. Nous possédons en effet détenir le seul traitement de première génération à avoir maintenu une forte efficacité contre tous les variants préoccupants testés", a déclaré la Dre Jennifer Bath, présidente et directrice générale d'IPA.

"À la différence de la majorité des entreprises, petites et grandes, ce communiqué pourrait être remplacé par n'importe quel communiqué publié au sujet de PolyTope au cours des 24 derniers mois et il resterait tout aussi pertinent. Dès le premier jour, notre équipe scientifique a choisi une voie d'investigation rigoureuse pour aboutir à une gamme diversifiée d'anticorps thérapeutiques fonctionnels, sans jamais sacrifier la qualité", a poursuivi la Dre Bath. Et de conclure : "Notre position constante se vérifie pleinement aujourd'hui, car la variante Omicron, avec son nombre anormalement élevé de mutations, n'échappe pas à l'efficacité de notre cocktail ingénieux".

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre une large gamme de classes cibles et de maladies. La Société propose un ensemble de services et de programmes reposant sur des plateformes et des technologies avancées, des scientifiques dynamiques et des conseillers d'entreprise, en vue d'optimiser la découverte et la mise en oeuvre d'anticorps dirigés contre des épitopes rares et/ou problématiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.immunoprecise.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les déclarations prospectives se caractérisent souvent par l'utilisation de termes tels que "potentiel", "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "a l'intention", "anticipe" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats "peuvent", "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produisent ou sont atteints. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de la société à mener à bien ses études pré-IND, la capacité de la société à soumettre avec succès une demande IND pour PolyTope® TATX-03, des déclarations concernant les approbations réglementaires, des déclarations concernant les publications futures d'articles scientifiques, des déclarations concernant le potentiel des anticorps monoclonaux PolyTope® d'IPA, y compris le TATX-03, de favoriser la clairance médiée par les anticorps, de fournir des effets antiviraux considérables contre la maladie SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, soit à titre prophylactique (préventif), soit à titre de traitement (thérapeutique), de conserver leur efficacité dans le temps, d'être plus efficaces chez l'homme que chez le hamster et de réduire ou supprimer l'émergence de nouveaux variants, ainsi que leur potentiel de prévention de la propagation des variants. La société a formulé ces déclarations et informations prospectives à partir de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables au moment de leur formulation.

Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans les présentes soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par lesdites déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la société pourrait ne pas réussir à terminer en temps voulu ses études pré-IND ou à soumettre une demande d'IND à la FDA, à développer ses anticorps monoclonaux PolyTope®, y compris le TATX-03, ou d'autres vaccins ou produits thérapeutiques contre la COVID-19 par le biais de la réussite et de la réalisation en temps voulu de tests, d'études et d'essais cliniques précliniques, ou pourrait ne pas obtenir toutes les autorisations réglementaires pour commencer puis poursuivre les essais cliniques de ses produits, y compris le PolyTope® TATX-03 et, parvenir à la conclusion d'un partenariat ou à la commercialisation de ses produits liés à la COVID-19, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à ses cocktails d'anticorps PolyTope®, ainsi que les risques évoqués dans la déclaration annuelle d'information de la Société datée du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F, amendement n° 1, de la Société daté du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov). Par ailleurs, rien ne garantit que les demandes de brevet en cours seront délivrées en tant que brevets et que des recours ne seront pas introduits contre la validité ou le caractère exécutoire de ces brevets. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont établies à la date du présent communiqué et, par conséquent, sont susceptibles de changer ultérieurement. La société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, susceptibles d'être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 20:05 et diffusé par :