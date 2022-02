Suite à l'acquisition de LSNE, PCI Pharma Services continue d'étendre son expertise du remplissage/finition stérile avec un équipement de pointe





PCI Pharma Services (PCI), organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé avoir ajouté trois nouvelles machines automatisées de remplissage/finition stérile dans ses établissements de San Diego et de Melbourne. Acheté à Cytiva, cet équipement remarquable peut pivoter pour remplir des médicaments stériles différents dans des flacons et des seringues. L'ajout de ces machines, effectué après la récente acquisition par PCI de Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), spécialistes de la fabrication de produits injectables complexes pour les produits biologiques et les petites molécules, font bénéficier les clients de PCI de capacités encore plus étendues pendant tout le cycle de vie des produits et leur permet de commercialiser des traitements qui changent la vie plus rapidement et avec une sécurité accrue.

« L'ajout de cet équipement de pointe dans deux sites, San Diego et Melbourne, fait partie de notre stratégie globale visant à accroître nos capacités de remplissage/finition stérile et aider à pallier l'insuffisance mondiale des capacités pour la fabrication et le conditionnement des médicaments stériles », a déclaré Tim Roberts, directeur commercial, PCI Pharma Services. « L'augmentation du nombre de nouveaux médicaments en développement dans plusieurs domaines pharmaceutiques, combinée à la forte demande de production de vaccins pour la COVID-19, a rendu de plus en plus difficile pour les entreprises pharmaceutiques de s'associer à des CDMO fiables, dotées de l'expertise et des capacités requises pour répondre à leurs besoins en matière de fabrication de médicaments. La technologie Cytiva permettra à PCI d'offrir à nos clients des capacités supplémentaires de remplissage/finition stérile pour soutenir leur développement clinique et leur fabrication et, au final, mettre plus rapidement sur le marché mondial des traitements importants. »

PCI a investi dans une remplisseuse de flacons Microcell et une cellule de travail à remplissage aseptique SA25, dans son établissement de San Diego, pour assurer la livraison des médicaments de la phase 1 à la phase 3, répondant ainsi aux besoins de sa clientèle locale et mondiale dédiée aux essais cliniques. De plus, une remplisseuse de flacons Microcell a été installée à Melbourne pour y renforcer les services liés aux étapes initiales des essais, et pour fournir des capacités supplémentaires à l'Australie, pays qui effectue le plus grand nombre d'essais cliniques de phase I dans le monde. Ces machines perfectionnées accélèrent le processus de remplissage grâce à l'automatisation et supprime le besoin d'intervention humaine dans un environnement stérile. Chaque unité est renfermée dans un isolateur, créant une sécurité accrue pour le patient et un avantage en matière de conformité par rapport aux entreprises homologues de PCI qui utilisent uniquement la technologie du remplissage manuel pour livrer des lots de médicaments. Les machines sont déjà installées dans les établissements de PCI et devraient être entièrement opérationnelles en septembre 2022. Cet investissement renforcera les offres de LSNE, qui englobent des capacités de fabrication mondiales pour les formules complexes, la haute puissance, le remplissage/finition stérile et la lyophilisation, processus de fabrication important couramment utilisé pour les traitements injectables et biologiques, tels que les vaccins et les traitements pour le cancer.

« Nos établissements de Melbourne et de San Diego sont situés dans des lieux où se déroulent les premières étapes de nombreux essais cliniques et où se situent des organisations biopharmaceutiques clés. Cette expansion fait partie de notre intention de mieux servir nos clients, en ajoutant des capacités qui complètent les offres intégrées de nos services liés aux essais cliniques, comme le conditionnement, la vente et la distribution), à des fins de facilité et de simplicité dans les hubs clés », a indiqué Brad Payne, directeur de l'exploitation, PCI Pharma Services. « L'intégration de cet équipement de pointe dans des sites mondiaux importants créera des chaînes d'approvisionnement biopharmaceutiques encore plus efficaces, pour PCI et ses clients, en tirant parti des nouvelles technologies, pour que nous puissions continuer à fournir des médicaments indispensables aux patients plus rapidement, en collaboration avec nos clients. »

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale leader qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'augmenter leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte son expérience indiscutable après plus de 50 lancements de produits fructueux chaque année et plus de cinquante ans dans le secteur des services de santé. Nous avons actuellement 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et plus de 4 300 employés qui travaillent pour offrir des traitements qui changent la vie des patients. Une technologie de pointe et des investissements continus nous permettent de satisfaire les besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit ? allant des capacités de fabrication à la mise sur le marché, en passant par la logistique des essais cliniques. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire collaboratif avec un objectif commun : celui d'améliorer la vie des patients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site pci.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 19:40 et diffusé par :