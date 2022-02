Energy Vault, Atlas Renewable et China Tianying annoncent une transaction de 100 millions USD comprenant une augmentation du placement privé d'actions, un contrat de licence avec paiement de redevances, et un projet initial de 100 MWh...





Energy Vault, Atlas Renewable et China Tianying annoncent une transaction de 100 millions USD comprenant une augmentation du placement privé d'actions, un contrat de licence avec paiement de redevances, et un projet initial de 100 MWh pour stimuler la décarbonation en Chine

Energy Vault, Inc. (« Energy Vault »), société qui conçoit des produits de stockage énergétique pour les réseaux de distribution électrique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de licence avec paiement de redevances pour le stockage de l'énergie renouvelable avec Atlas Renewable LLC (« Atlas Renewable ») et leur principal investisseur, China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), entreprise internationale de gestion environnementale et d'assainissement spécialisée dans la prestation de services environnementaux urbains intelligents, le recyclage et la récupération des ressources, et la mise en application de technologies énergétiques propres zéro carbone. Ce contrat permet à Energy Vault de déployer sa technologie exclusive de stockage énergétique par gravité et sa plateforme logicielle de gestion de l'énergie en Chine continentale et dans les Régions administratives spéciales (RAS) de Hong Kong et de Macao. Par ailleurs, Atlas Renewable investit 50 millions USD pour renforcer le placement privé d'actions (« PIPE ») actuel, le faisant passer de 150 millions USD à 200 millions USD, et verse une somme supplémentaire de 50 millions USD en 2022, en droits de licence, pour l'utilisation et le déploiement de la technologie de stockage énergétique par gravité d'Energy Vault.

La Chine a une politique environnementale globale prescrite par l'État : pic des émissions de CO2 avant 2030 et neutralité carbone en 2060, soit l'objectif « 30-60 ». Cette politique guide la Chine moderne et entraîne la prise d'engagements de la part du leadership chinois : 30-60 combine diverses composantes en une seule politique: industrielle, environnementale, énergétique, sociale et politique. La Chine réduira ses déchets, encouragera les énergies renouvelables et les carburants de prochaine génération tels que l'hydrogène, et réformera ses réseaux d'alimentation en électricité tout en augmentant la capacité éolienne et solaire pour atteindre 1 200 gigawatts d'ici 2030 ? tout cela pour arrêter la croissance accrue des émissions de carbone. La partie la plus difficile à réaliser est la neutralité carbone en 2060 : état d'émissions de dioxyde de carbone net zéro. Cette phase prévoit la réduction des émissions de carbone dans toute la société d'ici 2060, consistant essentiellement à abandonner progressivement un modèle économique à forte utilisation de carbone à une économie neutre en carbone. Le déploiement d'une technologie de stockage énergétique économique et durable pour les réseaux de distribution électrique est essentiel pour accélérer la croissance de l'énergie renouvelable en Chine et promouvoir les objectifs de décarbonation chinois.

Atlas Renewable signe un contrat de licence avec paiement de redevances pour la Chine continentale et les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

Energy Vault et Atlas Renewable ont signé un contrat de licence de 50 millions USD pour utiliser la technologie exclusive de stockage énergétique par gravité d'Energy Vault en Chine. Ce contrat renferme des clauses sur les redevances en lien avec les volumes de déploiement, et couvre la maintenance, la surveillance, et la valorisation des déchets à l'aide des briques composites d'Energy Vault. Il est prévu que les paiements des droits de licence d'un montant de 50 millions USD s'effectuent en 2022.

Ce contrat constitue le premier partenariat en matière de stockage par gravité entre une société américaine et une société chinoise pour le déploiement de la technologie en Chine. Le contrat de licence, qui est également une première pour Energy Vault, permettra l'utilisation de ses plateformes de produits EVxtm et EVRCtm. Les sociétés comptent lancer la construction du premier système de 100 MWh au cours du 2e trimestre 2022, sur le site sélectionné à Rudong, Province de Jiangsu, aux environs de Shanghai. Les sociétés évalueront également la possibilité de réutiliser les déchets disponibles, tels que les résidus de la combustion du charbon, les résidus miniers, les déchets de fibre de verre et les débris de béton, pour les valoriser dans les « masses mobiles » utilisées dans la construction des systèmes de stockage énergétique par gravité. Le contrat de licence est distinct de l'investissement PIPE de 50 millions USD d'Atlas Renewable LLC auquel il s'ajoute.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Energy Vault pour établir le premier contrat de licence commercial pour la plateforme technologique de stockage par gravité innovante de la société, que nous attendons avec impatience de déployer en Chine, marché mondial le plus important pour le développement de l'énergie renouvelable », a déclaré Neil Bush, président d'Atlas Renewable LLC. « Le système unique de stockage énergétique par gravité et de production d'électricité d'Energy Vault peut être mis en oeuvre dans une vaste gamme d'applications. La solution innovante d'Energy Vault consiste à soulever de vastes masses mobiles pour les positionner, en utilisant l'énergie excédentaire des installations solaires, des éoliennes, ou d'autres établissements de production d'énergie, et à produire de l'électricité en abaissant des blocs tout en utilisant les forces gravitationnelles naturelles lorsque cela est indispensable. »

Eric Fang, président-directeur général d'Atlas Renewable, a ajouté : « La technologie d'EV supprime un principal obstacle à la pleine utilisation de l'énergie produite dans le monde à partir des sources d'énergies vertes. Suite à l'engagement de la Chine de réaliser son ambition d'atteindre le pic de ses émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone en 2060 : le stockage de l'énergie renouvelable est et sera la réponse. »

M. Yan Shengjun, président de CNTY, a indiqué : « Tandis que la nouvelle industrie de l'énergie renouvelable chinoise est en plein essor, Energy Vault va introduire cette année en Chine sa technologie de stockage énergétique innovante de classe mondiale. Cet effort est d'une grande importance pour le pays et pour soutenir les objectifs chinois qui prévoit un pic des émissions de CO2 avant 2030 et la neutralité carbone en 2060. Nous estimons pouvoir contribuer à optimiser le calendrier de la décarbonation chinois, et CNTY a le privilège d'entreprendre la mise en place de cet élément stratégique clé de la transformation énergétique en tant que partenaire d'Energy Vault en Chine. »

}« Cet élément clé en matière de stockage », a poursuivi Yan Shengjun, « permettra à l'énergie renouvelable de jouer un rôle de plus en plus important pour fournir à toute la Chine une solution de captage de l'énergie qui serait autrement perdue, et cette solution sans carbone se fonde sur la force gravitationnelle naturelle. Nous avons une synergie stratégique fondamentale avec Energy Vault quant à la manière dont la société a conçu son système pour exploiter les déchets et les recycler afin d'éviter de les acheminer vers des décharges, ce qui bénéficiera grandement à notre coopération. »{

M. Shi Dinghuan, expert et président d'EIPC, ancien conseiller d'État, a commenté la relation entre Energy Vault et Atlas Renewable comme suit : « C'est un remarquable exemple de la coopération sino-américaine sur la technologie de stockage énergétique par gravité, qui est l'une des seules technologies éprouvées et durables pour le stockage énergétique des services publics, et une étape importante de la mise en oeuvre de la Déclaration conjointe sino-américaine de Glasgow sur le renforcement de l'action climatique dans les années 2020 » : il représente une solide coopération transfrontalière dans le domaine de l'innovation technologique. Nous remercions toutes les parties pour leurs efforts à cet égard, et nous comptons sur la réussite précoce des projets de démonstration dans le cadre de la coopération entre les deux parties, apportant ainsi une contribution importante à la réponse de la Chine, des États-Unis et du monde entier au changement climatique. »

}« Notre accord avec Atlas Renewable et notre relation plus large avec China Tianying constituent une nouvelle étape importante, car c'est le premier contrat de licence de la société et il s'agit de l'expansion de notre empreinte globale sur le marché mondial du stockage de l'énergie renouvelable qui connaîtra la plus forte croissance au cours des 10 prochaines années », a souligné Robert Piconi, PDG et cofondateur d'Energy Vault. « Bien que l'entrée sur le marché chinois n'ait pas à l'origine fait partie de notre plan de développement sur cinq ans, nous avons dû la traiter à titre prioritaire pour arrêter l'augmentation des gaz à effet de serre (GES) dans un pays qui émet la plus grande quantité d'émissions de CO2 dans le monde (deux fois plus), devenu un impératif mondial. Les investissements progressifs et les droits de licence de 100 millions USD prévus cette année permettent à Energy Vault d'avoir la flexibilité financière nécessaire pour exécuter ses plans dans le monde entier afin de faire avancer sa mission de décarbonation de la planète. J'applaudis le leadership d'Atlas Renewable et de Yan Shengjun, président de China Tianying, qui ont veillé à forger rapidement et avec agilité un partenariat avec Energy Vault destiné à minimiser l'augmentation actuellement prévue des GES jusqu'en 2030 en Chine tout en accélérant la plus vaste transition de la Chine vers une neutralité carbone. »

M. Piconi a conclu : « Tout comme la pandémie globale de la COVID, la crise du changement climatique ne connaît pas de frontières et nous oblige à mettre de côté nos préjugés politiques pour nous unifier en tant que communauté mondiale et résoudre ce problème. Ce que nous annonçons aujourd'hui représente un premier pas vers cet objectif et a pu être réalisé grâce au leadership, au courage, à la fortitude, et à l'humilité de toutes les parties impliquées. Energy Vault a le privilège de faire partie de ce groupe et agira rapidement pour respecter ses engagements. »

Le nouvel investissement d'Atlas Renewable LLC renforce le PIPE de Novus Capital Corporation II qui passe à 200 millions USD

Parallèlement à son regroupement avec Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU) communiqué antérieurement, Energy Vault a annoncé ce placement privé. En plus du partenariat stratégique et du contrat de licence divulgués aujourd'hui, Atlas Renewable a signé un accord de souscription engageant un investissement de 50 millions USD au profit du PIPE de Novus.

Le nouvel engagement révélé aujourd'hui fait grimper le produit de la .porte les recettes de la transaction PIPE à 200 millions USD, et fait suite à l'augmentation de l'investissement de 50 millions USD de Korea Zinc annoncée antérieurement. Ce produit, combiné au compte de fonds fiduciaires de Novus à hauteur de 288 millions USD, servira à financer les opérations d'Energy Vault et à soutenir les initiatives de croissance nouvelles et existantes. Par ailleurs, en raison de cet investissement accru en faveur du PIPE, la condition de trésorerie minimale pour le regroupement d'entreprises est satisfaite, permettant de franchir une étape importante pour la clôture du regroupement d'entreprises.

Atlas Renewable LLC rejoint plusieurs autres investisseurs principaux déterminés à participer au regroupement d'entreprises en investissant dans le PIPE. Le PIPE est solidement appuyé par des investisseurs stratégiques et institutionnels, y compris des fonds et comptes gérés par Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE: CX), Korea Zinc, et d'autres investisseurs. Des entités affiliées et des associés de Novus Capital ont également participé à l'investissement PIPE. Cela fait suite à la récente phase de financement de série C annoncée précédemment le 28 août 2021, finalisée pour un montant de 107,5 millions USD et comprenant des investissements stratégiques de Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies et Softbank Vision Fund, entre autres investisseurs.

Le regroupement d'entreprises entre Energy Vault et Novus II Capital Corporation devrait s'achever au cours du premier trimestre 2022, et il est soumis à l'approbation des actionnaires de Novus, à la déclaration d'enregistrement du formulaire S-4 indiquant que ledit regroupement d'entreprises (la « Déclaration d'enregistrement ») est déclaré prendre effet par la SEC, et aux autres conditions de clôture habituelles.

La demande d'énergie propre augmentent dans le monde entier et de manière exponentielle, les énergies renouvelables devant représenter 90 % de la production totale d'énergie d'ici 2050. Pour apporter un soutien à cette transition, la capacité de stockage énergétique pour les réseaux de distribution électrique devrait augmenter de dix fois au cours des dix prochaines années, plus de 270 milliards USD d'investissement étant prévus au cours de cette période. Les solutions de stockage actuelles sont insuffisantes ; les installations hydroélectriques d'accumulation par pompage (hydroélectricité à accumulation par pompage) qui occupent actuellement 90 % du marché et les batteries chimiques sont confrontées à des problèmes importants en ce qui concerne leur évolutivité, les considérations économiques et les risques environnementaux. Energy Vault a conçu un système rentable, fiable, et viable du point de vue environnemental, qui fonctionne mieux que les alternatives existantes et est le mieux placé pour répondre à cette demande du marché non satisfaite

La technologie de stockage gravitationnelle de longue durée d'Energy Vault est destinée à transformer la manière dont l'électricité est stockée et distribuée, permettant pour la première fois de rendre l'énergie renouvelable acheminable et en compétition avec les carburants fossiles, toute la journée, chaque jour. Les solutions de stockage énergétique par gravité de pointe de la société sont basées sur les principes physiques et d'ingénierie mécanique fondamentaux éprouvés de l'hydroélectricité à accumulation par pompage, mais remplacent l'eau par des blocs composites personnalisés et écologiques qui ne perdent pas de capacité de stockage et ne se dégradent pas au fil du temps. Les blocs peuvent être fabriqués à partir de matériaux à faible coût et disponibles localement, y compris le sol de déblai des sites de construction des clients. Élément important, les déchets qui doivent traditionnellement être décontaminés à un coût considérable, tels que les déchets miniers, les résidus de la combustion du charbon (les cendres de charbon), et la fibre de verre provenant des pales des turbines éoliennes démantelées, peuvent également être utilisés pour fabriquer les blocs, créant une économie circulaire qui est à la fois plus économique et plus durable.

La plateforme des produits EVxtm de la société est conçue pour être une architecture hautement évolutive et modulaire qui peut atteindre une capacité de stockage de plusieurs GW par heure. EVxtm est une évolution naturelle qui tire parti de tous les attributs de performance actuels de la technologie d'Energy Vault qui a fait ses preuves, y compris la dégradation zéro dans les milieux de stockage, la forte efficacité round-trip, la longue vie technique, une chaîne d'approvisionnement durable, et des briques composites.

L'Energy Vault Resiliency Centertm (EVRCtm) est conçu de manière à être une architecture de système hautement modulable et modulaire capable de se mettre à l'échelle pour gérer les évènements climatiques tels que les feux de forêt et les conditions météorologiques extrêmes problématiques en matière d'énergie. Utilisant la conception EVxtm en tant qu'élément de base, l'EVRCtm peut être construit graduellement par tranche de 10 MWh et atteindre une capacité de stockage de plusieurs GW par heure.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault conçoit des produits de stockage d'énergie renouvelable qui transforment l'approche mondiale en matière de stockage énergétique à l'échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux. La technologie exclusive de stockage de l'énergie par gravité de la société et la plateforme de gestion et d'intégration du stockage de l'énergie sont destinées à aider les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire de manière significative leur coût actualisé de l'énergie tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation électrique. En utilisant des matériaux écologiques offrant la possibilité d'intégrer des déchets et de les valoriser, Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre pour ses clients.

Energy Vault a précédemment annoncé un accord pour un regroupement d'entreprises avec Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU), qui devrait permettre à Energy Vault de devenir une société cotée à la Bourse de New York (NYSE). La réunion extraordinaire destinée à approuver le regroupement d'entreprises en attente, entre autres sujets, devrait avoir lieu le 10 février 2022, à 10 h 00, Heure de l'Est (la « Réunion extraordinaire »). La Réunion extraordinaire sera organisée virtuellement, et sera accessible via une transmission en direct sur Internet à l'adresse https://www.cstproxy.com/novuscapitalcorpii/2022. Si les propositions sont approuvées lors de la Réunion extraordinaire, les parties anticipent que le groupement d'entreprises soit finalisé et que les actions et les bons de souscription de l'entité combinée continuent d'être inscrits à la cote de la NYSE sous les nouveaux mnémos « NRGV » et «NRGV WS », respectivement, peu après, sous réserve de la satisfaction ou l'exemption, le cas échéant de toutes les autres conditions de clôture.

À propos de China (CNTY) Tianying Inc., Nantong City, Province de Jiangsu

China Tianying Inc. (CNTY) est la plus grande entreprise chinoise de services environnementaux. Société internationale cotée en bourse, CNTY se spécialise dans la prestation de services environnementaux urbains intelligents, le recyclage et la récupération des ressources, et les technologies de l'énergie propre carbone zéro (code boursier : 000035). La gamme des activités de la société comprend des services environnementaux urbains intelligents, la production d'énergie en transformant les déchets (Waste-to-Energy, WtE), la production d'électricité par des sources d'énergie renouvelable, des centres d'énergie régionaux, des centres d'énergie par hydrogène ; les investissements dans les parcs industriels à économie circulaire et la construction et l'exploitation de ceux-ci ; la réduction, le recyclage et le traitement inoffensif des déchets de la restauration, des déchets dangereux et des débris de construction et de démolition. De plus, CNTY effectue des travaux de recherche qui aboutissent au développement et à la fabrication d'équipements de protection environnementale et de systèmes de stockage énergétique. CNTY a mis en place une couverture commerciale de toute la chaîne industrielle, allant des services de nettoyage, à la collecte, au transfert et au traitement final des déchets.

Motivée par l'innovation et bénéficiant d'excellentes capacités R&D et de fabrication d'équipement, CNTY s'efforce de devenir le leader des mises à niveau qui maximisent la production d'énergie renouvelable et de la transformation du modèle commercial par le biais de solutions d'informatisation, d'automatisation et d'industrialisation. Ces solutions englobent la technologie du plasma, des systèmes de tri automatisés, des plateformes dans le cloud des services urbains intégrés intelligents, des centres de réseau énergétique zéro carbone, et les centres IdO (Internet des Objets) intelligents, contribuant à la réalisation des objectifs de la Chine pour le pic de ses émissions de CO2 et la neutralité carbone.

À propos de Sky Tower Energy Co., Beijing, Chine

Sky Tower Energy est une entreprise plateforme qui de consacre au développement coordonné de la politique énergétique, de l'industrie, et la technologie et des investissements, intégrant le développement, la construction et l'exploitation de « projets éoliens et solaires de stockage de l'hydrogène » en Chine. Sky Tower a passé 20 ans à s'efforcer de promouvoir la compréhension du changement climatique et de l'empreinte carbone. Sky Tower est le partenaire stratégique le plus important d'EIPC et un membre clé de l'Energy Investment Professional Committee (EIPC ? Comité des professionnels en investissement énergétique), association professionnelle de sociétés importantes qui ont des intérêts divers dans le spectre de la production et de la livraison d'énergie, mais qui sont toutes déterminées à assurer un développement durable faible en carbone.

À propos d'Atlas Renewable LLC, Houston, Texas

Atlas Renewable LLC est structurée en tant que partie intégrale du développement du projet et du processus d'exécution dirigés par CNTY en Chine. Atlas Renewable LLC sert de passerelle de facilitation américaine entre les institutions chinoises, les investisseurs et les entités réglementaires et Energy Vault pour identifier les projets, aider à préqualifier et superviser les efforts de financement par le biais des mécanismes disponible appuyés par les politiques locales, provinciales et nationales chinoises. Atlas Renewable LLC peut rapidement évaluer les situations pour Energy Vault, contribuer à résoudre les problèmes, et fournir un contexte à la nouvelle manière de faire les choses de manière efficace et rentable en Chine. Les directeurs d'Atlas Renewable LLC jouissent d'une expérience acquise pendant des dizaines d'années et entretiennent des relations en Chine avec des interlocuteurs de tous niveaux.

À propos de NCSD ? National Center for Sustainable Development (Centre national du développement durable), Washington, DC

NCSD est une organisation nationale 501 c 3 à but non lucratif créée en 2001 qui se fixe pour mission de développer la prospérité durable dans le contexte du développement économique à faible carbone. NCSD a été fondée il y a 20 ans et poursuit son mandat et sa mission d'organisation non gouvernementale (ONG) en ajoutant la création de projets de démonstration lorsque des technologies appropriées peuvent « prouver » la validité de nouvelles solutions aux problèmes persistants auxquels sont confrontés les secteurs énergétique et environnemental. La plus grande partie du travail du NCSD est liée à l'expérience de 35 ans du fondateur en Chine et dans d'autres pays en développement concernant les politiques et programmes en lien avec le changement climatique et la durabilité.

À propos de Novus Capital Corporation II

Novus a levé approximativement 287,5 millions USD dans le cadre de son IPO en février 2021. Ses titres sont cotés à la NYSE sous les mnémos « NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS ». Novus est une société d'acquisition à vocation spécifique organisée dans le but de réaliser une fusion, un échange ou un achat d'actions, une acquisition d'actifs, une recapitalisation, une réorganisation ou tout regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Novus Capital est dirigé par Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider et Vince Donargo, qui ont acquis une vaste expérience pratique en aidant les entreprises de haute technologie à optimiser leurs initiatives de croissance existantes et nouvelles en exploitant des informations sur les actifs riches en données et les propriétés intellectuelles qui existent déjà dans la plupart des entreprises de haute technologie.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué et qui ne constituent pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens des principes de « safe harbor » de la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act. Les déclarations prospectives sont généralement caractérisées par l'emploi de termes tels que « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « s'attendre », « devoir », « planifier », « prédire », « prévoir », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « perspectives », « conçu » et d'autres expressions similaires indiquant ou prédisant des événements ou des tendances futur(e)s ou ne constituant pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les estimations et les prévisions de paramètres financiers et de performance, la suffisance prévue des flux de trésorerie, les sources de liquidités, les projections d'opportunités de marché, les attentes et le calendrier de lancement de l'activité d'Energy Vault et le calendrier des déploiements, y compris en ce qui concerne l'EVS et les avantages et capacités attendus, les caractéristiques et les conceptions proposées des plateformes EVx et Energy Vault Resiliency Center (EVRC), la disponibilité de matériaux à faible coût et de provenance locale pour produire des « masses mobiles », le développement de la clientèle et d'autres étapes commerciales, les avantages potentiels du regroupement d'entreprises et de l'investissement PIPE proposés (les « Transactions proposées »), ainsi que les attentes liées au calendrier des Transactions proposées.

Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, décrites ou non dans le présent communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction d'Energy Vault et de Novus et ne sont pas des prédictions de performances réelles. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de garantie, d'assurance, de prédiction ou de déclaration définitive sur un fait ou une probabilité, et ne doivent pas être considérées comme telles par les investisseurs. Les événements et les circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle d'Energy Vault et de Novus.

Ces déclarations prospectives sont sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment des changements du contexte économique, financier, politique et juridique national et international ; l'incapacité des parties à mener à bien ou dans les délais les Transactions proposées, y compris le risque que les autorisations réglementaires ne soient pas obtenues, soient retardées ou soient assujetties à des conditions imprévues susceptibles d'avoir un effet négatif sur la société regroupée ou sur les avantages attendus des Transactions proposées, ou encore que l'approbation des actionnaires de Novus ou d'Energy Vault ne soit pas obtenue ; l'impossibilité de réaliser les bénéfices anticipés des Transactions Proposées ; les risques liés à l'incertitude des informations financières projetées concernant Energy Vault ; les risques associés au déploiement de l'activité d'Energy Vault et au calendrier des étapes commerciales envisagées, y compris le projet annoncé dans ce communiqué de presse ; les risques liés à l'incapacité ou au refus des clients d'Energy Vault de respecter les contrats de vente ; les risques liés à la performance et à la disponibilité de l'EVS d'Energy Vault ; la demande d'énergie renouvelable ; la capacité à commercialiser et à vendre sa solution ; la capacité à négocier des contrats définitifs avec des clients potentiels ; l'impact des technologies concurrentes ; la possibilité de s'approvisionner suffisamment en matériaux ; les coûts non prévus ; l'impact de la Covid-19 ; la conjoncture économique mondiale ; la capacité à respecter les calendriers d'installation ; les retards de construction et d'obtention de permis et les augmentations de coûts qui en découlent ; les effets de la concurrence sur les activités futures d'Energy Vault ; le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics de Novus ; et les facteurs abordés dans la Déclaration d'enregistrement et dans la Déclaration d'enregistrement de Novus sur formulaire S-4 relative au regroupement d'entreprises à la rubrique « Risk Factors », et dans son Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 à la rubrique »Risk Factors », ainsi que dans tout autre document de Novus déposé, ou devant être déposé, auprès de la SEC.

Informations importantes sur la proposition de regroupement d'entreprises et où les trouver

Le présent communiqué est publié en rapport avec la proposition de fusion entre Novus et Energy Vault. Novus a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la SEC, qui comprend une déclaration de procuration/un prospectus définitifs de Novus, et certains documents connexes, à utiliser durant l'assemblée des actionnaires pour approuver la proposition de regroupement d'entreprises et les questions afférentes. Les investisseurs et les détenteurs de titres de Novus sont invités à lire attentivement et intégralement la déclaration de procuration/le prospectus, ainsi que tout amendement et autres documents connexes qui seront déposés auprès de la SEC, étant donné qu'ils contiennent des informations importantes sur Energy Vault, Novus et le regroupement d'entreprises. La déclaration de procuration définitive a été envoyée par courrier aux actionnaires de Novus à une date de référence à fixer pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. Les investisseurs et porteurs de titres pourront également obtenir des copies de la déclaration d'enregistrement, de la déclaration de procuration définitive et d'autres documents contenant des informations importantes sur chacune des sociétés une fois que ces documents seront déposés auprès de la SEC, sans frais, sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les informations fournies sur les sites web, ou accessibles via les sites web indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse et ne font pas partie de celui-ci.

Participants à la sollicitation

Novus et ses directeurs et responsables exécutifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Novus en rapport avec la proposition de regroupement. Energy Vault et ses directeurs et responsables exécutifs peuvent également être considérés comme des participants à cette sollicitation. Les détenteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées relatives aux noms, affiliations et intérêts de certains des directeurs et responsables exécutifs de Novus dans la sollicitation en lisant le rapport annuel de Novus présenté sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour les neuf mois clos au 30 septembre 2021, la déclaration de procuration/le prospectus définitifs et d'autres documents connexes et autres matériaux déposés auprès de la SEC en rapport avec le regroupement d'entreprises, une fois qu'ils seront disponibles. Lorsqu'ils deviendront disponibles, ces documents pourront être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées précédemment.

Ni offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation. Les titres ne sauraient être vendus dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

