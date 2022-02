« Les rêves de la route de la soie. Harmonie de la diversité. »





Le carnaval de la route de la soie 2022 et le gala de la fête du Printemps de la route de la soie se tiendront à l'échelle mondiale à partir du 1er février.

LONDRES, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- « Les rêves de la route de la soie. Harmonie de la diversité. »--Le carnaval de la route de la soie 2022 et le gala de la fête du Printemps de la route de la soie, organisés conjointement par le China Intercontinental Communication Center (CICC), Shaanxi Radio and Television Convergence Media Group et Phoenix Satellite TV, sera diffusé par les médias de 12 pays à travers les cinq continents, à partir du 1er février (le premier jour de la fête du Printemps).

Le gala se compose de 7 épisodes, dont « Symphony », « Glance back », « Blending », « The Voice of Silk Road », « Five Planets Appear in the east » et « Imagination » avec des programmes conçus sous forme de musique, de danse, épique, etc. S'appuyant sur la technique du contrôle numérique, une scène combinant les éléments de la route de la soie et l'art scénique vous offrira une expérience d'immersion totale. La combinaison parfaite de la technologie et de l'art met en valeur la beauté de la rime, les coutumes folkloriques et le mélange culturel de la route de la soie, présentant au public du monde entier un spectacle audiovisuel spectaculaire profondément ancrée dans l'atmosphère de la fête du Printemps chinoise et le paysage pittoresque de la route de la soie, transmettant ainsi l'esprit de la route de la soie, c'est-à-dire la paix et la coopération, l'ouverture et l'inclusion, ainsi que l'apprentissage mutuel et le bénéfice mutuel, et interprétant la grande vision de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

