Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 février 2022

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 février 2022. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h Lieu : Salon Bleu Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Rencontre avec la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin

Heure : 13 h 20 Lieu : Sherbrooke

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et du député de Richmond, M. André Bachand.

Une courte prise d'images aura lieu au début de la rencontre. Seulement deux caméras pour l'ensemble des médias seront acceptées.

Conférence de presse concernant une importante annonce pour l'avenir du développement économique au Québec

Heure : 14 h 30 Lieu : Sherbrooke

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet projet Saint-Laurent et zones d'innovation, M. Donald Martel.

Informations importantes

La conférence de presse se déroulera en mode virtuel uniquement sur la plateforme Zoom. Aucun journaliste et caméra ne sera admis sur place.

Trois photographes (photographe pool) seront autorisés dans la salle.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca, avant 10h ce jeudi 3 février 2022. Le lien zoom sera transmis uniquement aux journalistes accrédités.

Un lien Youtube haute résolution sera envoyé à tous les réseaux afin de reprendre les images de la conférence de presse.

Veuillez noter que les intervenants de la conférence de presse seront situés dans deux endroits distincts, soit à Sherbrooke et à Bromont.

Rencontre avec le vice-président exécutif et directeur d'IBM Research, M. Dario Gil (fermée aux médias)

Heure : 15 h 55 Lieu : Sherbrooke

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

