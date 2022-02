PROJET DE LOI NO 11 - L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES PRÉSENTE SES COMMENTAIRES





Le choix du bon professionnel, au bon endroit et au bon moment devrait être à la base du fonctionnement de la première ligne de soins

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires a exprimé ses commentaires dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 11, Loi visant à augmenter l'offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre. Lors d'une présentation virtuelle à la Commission de la Santé et des Services sociaux, M. Benoit Morin, président, et M. Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général, ont tous deux salué la volonté du ministre de trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité aux soins de première ligne pour la population québécoise.

« Tous les jours, nous sommes témoins dans nos officines de cas de patients vulnérables et malades qui sont ballotés entre différentes ressources ou qui abandonnent parce que le parcours de soins est trop ardu. Il est urgent de nous mobiliser. Le choix du bon professionnel, au bon endroit, au bon moment devrait être à la base du fonctionnement de la première ligne de soins. Certaines conditions peuvent très bien être réglées en pharmacie de manière à ne pas engorger le système de santé. Il faut éviter que des patients se retrouvent inutilement aux urgences des hôpitaux, un endroit qui devrait être réservé aux cas plus sévères ou nécessitant les services des professionnels qui s'y trouvent », mentionne Benoit Morin.

« Au quotidien, en première ligne de soins, les pharmaciens communautaires sont appelés à interagir avec d'autres professionnels de la santé, particulièrement avec les médecins avec qui les relations sont excellentes partout sur le territoire. Nous sommes en faveur de toute démarche qui favorisera la collaboration interprofessionnelle et qui intégrera les pharmaciens dans la solution. Depuis les dernières années, les pharmaciens ont démontré qu'ils pouvaient en faire plus. Donnons-leur les moyens de le faire », a ajouté M. Bourcier.

Une plateforme intégrée favorisant la collaboration interprofessionnelle

Comme ce fut le cas pour la gestion des rendez-vous de vaccination par la plateforme de Clic-Santé, l'AQPP souhaiterait que les fonctionnalités du nouveau système soient pleinement accessibles à ses membres. Un tel accès pour les pharmaciens et leurs équipes, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou pour la transmission ou l'accès à des informations sur les patients et les professionnels, est essentiel pour s'assurer d'une optimisation des soins de première ligne et des services de santé en général.

L'AQPP a aussi mis l'accent sur la nécessité d'interfacer cette nouvelle solution avec les systèmes déjà disponibles en pharmacie. Des systèmes et applications qui ne communiquent pas entre eux engendreront inévitablement un fardeau administratif supplémentaire, réduisant ainsi le temps passé avec les patients.

L'AQPP est d'avis que le régime hospitalocentriste qui a été mis en place au Québec depuis des décennies a démontré ses limites. Les patients devraient être orientés directement vers le professionnel le plus en mesure de répondre à leur condition, le plus facilement et rapidement possible.

« La pandémie aura permis aux citoyens de réaliser qu'il existe plus d'une porte d'entrée au système de santé québécois. Cette porte est ouverte 7 jours sur 7, tôt le matin jusqu'à tard le soir, et parfois même 24 heures. Cette porte est présente dans toutes les régions du Québec. Cette porte, c'est la pharmacie communautaire. Une porte grande ouverte avec, derrière elle, un professionnel de la santé accessible et disposé à en faire plus pour l'amélioration de notre système de santé », a conclu M. Morin devant les membres de la Commission de la santé et des Services sociaux.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2036 pharmaciens propriétaires des 1912 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 45 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

