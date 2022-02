HiBob, leader de la technologie RH, s'associe à 360Learning pour offrir une solution d'automatisation de pointe aux responsables des RH et des entreprises





Le partenariat permettra d'incorporer des programmes d'apprentissage et de développement dans les plans d'accueil et de fidélisation des employés

NEW YORK, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme RH moderne et le disrupteur de la gestion des personnes HiBob annoncent aujourd'hui un partenariat avec le leader SaaS de l'apprentissage collaboratif 360Learning pour aider les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel dans le recrutement, la montée en compétence de leur main-d'oeuvre et la création d'une culture d'entreprise florissante pour l'apprentissage et le développement. Grâce à l'intégration, les clients de HiBob et de 360Learning peuvent mettre en oeuvre un outil d'amélioration du flux de travail à fort impact dérivé d'une connexion directe entre les deux plateformes de pointe, aidant ainsi les responsables RH et L&D et les entreprises à forte croissance à mieux intégrer, retenir, former et responsabiliser les employés.

Le partenariat rapproche les parcours de RH et d'apprentissage et de développement d'un employé, permettant aux clients de HiBob et de 360Learning de suivre et de gérer plus efficacement les progrès de l'employé en matière de L&D par rapport à la performance, la rémunération et les avantages. L'alignement plus étroit des connaissances en matière de L&D et de RH élimine les maux de tête administratifs, permettant aux responsables du personnel d'allouer plus de temps à la culture d'entreprise, à la facilitation de l'intégration et à la gestion de volumes plus élevés de nouvelles embauches, de départs, de promotions et de réorganisations. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre et de la Grande Démission, ce partenariat permet aux responsables des ressources humaines et des entreprises de consacrer plus de temps à l'amélioration de l'expérience des employés et à leur avancement.

« Avec la pénurie actuelle de compétences, la guerre des talents et l'élargissement du travail à distance et hybride, les entreprises reconnaissent l'importance de maintenir l'engagement des employés en soutenant leur développement professionnel », déclare Ronni Zehavi, PDG de HiBob. « Une étude de HiBob a vu que 87 % des milléniaux ont évalué le « développement de carrière et la croissance personnelle » comme un critère clé pour eux dans un emploi, avec les « opportunités d'apprendre et de se développer » comme un facteur principal de rétention, donc, dans la bataille pour les talents, les entreprises perdront si ces avantages ne sont pas offerts. Cette intégration clé en main aide les RH et les managers à faciliter davantage, à reconnaître et à récompenser la progression de l'apprentissage, que l'employé soit au bureau, à distance ou hybride. »

Le partenariat permet le partage automatique des données utilisateur des employés de Bob à 360Learning, reliant plus étroitement les informations des RH au parcours d'apprentissage et de développement de l'employé au sein de la plateforme 360Learning. Les responsables du personnel peuvent suivre, signaler et mesurer l'impact de l'apprentissage collaboratif en voyant qui crée des cours pour d'autres collègues, qui participe, qui apprend et cultive de nouvelles compétences, et à quel niveau ou rythme. En rapprochant les informations sur l'apprentissage et le développement des dossiers des employés (évaluations de performance, rémunération, etc.), les managers et les dirigeants ont une vision plus précise de leurs employés. En outre, cela permet aux chefs d'entreprise et aux managers d'avoir accès aux domaines dans lesquels un employé peut éprouver des difficultés ou avoir besoin de s'améliorer, ou encore aux domaines dans lesquels il progresse ou excelle.

« L'apprentissage est l'un des aspects les plus déterminants du parcours de l'employé. L'efficacité de l'intégration et de la transition d'un employé dans de nouvelles fonctions a une incidence sur sa croissance et ses performances », explique Nick Hernandez, PDG de 360Learning. « À une époque où les entreprises se battent pour attirer et améliorer les compétences de leurs employés, les équipes L&D doivent être stratégiques et se concentrer sur la facilitation de l'apprentissage collaboratif, et non sur le rapprochement des systèmes. C'est exactement ce que fait notre partenariat avec HiBob, en donnant aux responsables RH et L&D les moyens de se concentrer sur les personnes et l'apprentissage. »

Tous deux pionniers dans leurs secteurs respectifs, HiBob et 360Learning partagent l'engagement de mettre les gens au premier plan et de responsabiliser les employés. L'intégration est un pas en avant pour deux sociétés puissantes qui sont en plein essor et bien positionnées pour continuer à aider les entreprises à former, maintenir et attirer des talents très performants dans des lieux de travail où la culture prime.

Pour plus d'informations sur le partenariat, veuillez cliquer ici .

À propos de HiBob

HiBob a été fondée pour moderniser la technologie des RH. La plateforme intuitive et axée sur les données de HiBob, bob, a été conçue pour la façon dont les gens travaillent aujourd'hui : à l'échelle mondiale, à distance et de manière collaborative. Depuis son lancement fin 2015, HiBob a enregistré une croissance consécutive à trois chiffres de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, et est devenu le SIRH de choix pour plus de 1 000 entreprises modernes, moyennes et multinationales qui comprennent qu'une suite technologique RH puissante et agile est essentielle à la mission et constitue un facteur clé de la réussite organisationnelle. Des entreprises à croissance rapide dans le monde entier, telles que Monzo, Happy Socks, Gong, Fiverr et VaynerMedia, font confiance à bob pour aider les RH et les managers à se connecter, à engager, à développer et à retenir les meilleurs talents. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.hibob.com .

À propos de 360Learning :

360Learning permet aux équipes de formation et de développement de stimuler la culture et la croissance grâce à l'apprentissage collaboratif. Notre plateforme d'apprentissage associe des outils collaboratifs à la puissance d'un LMS, permettant aux entreprises à forte croissance de débloquer l'apprentissage basé sur l'expertise collective plutôt que sur le savoir descendant. 360Learning est le moyen le plus simple d'intégrer de nouveaux employés, de former des équipes en contact avec la clientèle et de développer des compétences professionnelles, le tout à partir d'un seul endroit. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant : www.360learning.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1327849/Hibob_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 février 2022 à 16:06 et diffusé par :