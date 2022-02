Organon accorde un congé rémunéré à tous ses employés pour la Journée internationale des femmes, avec la recommandation de prendre soin de leur santé, afin de pointer du doigt l'inégalité croissante en matière de santé féminine





Organon (NYSE : OGN), une société internationale spécialisée dans la santé des femmes, a désigné le 8 mars, Journée internationale des femmes (JIF), comme l'occasion de dénoncer l'inégalité croissante en matière de santé féminine, encore exacerbée par la pandémie de COVID-19. Depuis sa création, la JIF s'est concentrée sur la résolution des problématiques de parité. Organon reconnaît le besoin de produire des efforts à l'échelle mondiale pour répondre à cette inégalité et commence par agir auprès de ses propres employés en leur accordant à tous cette année un congé rémunéré, à consacrer à leur santé. L'entreprise invite les organisations du monde entier à se joindre à l'effort de sensibilisation sur l'iniquité qui touche les femmes en matière de santé, et à prendre des initiatives aidant les femmes à prendre soin d'elles-mêmes.

Les femmes ont fourni un travail considérable pour se hisser à égalité avec les hommes dans le monde du travail, mais la pandémie a énormément nui à ces avancées durement gagnées. Les femmes sont aujourd'hui plus surchargées que jamais, plus frappées par le burnout que les hommes1, ce qui peut énormément peser sur leur santé physique et psychologique. Même avant la pandémie, dans une enquête conduite en 2015, 78 % des femmes déclaraient qu'elles mettaient généralement leurs besoins de côté, en repoussant par exemple la prise de leurs rendez-vous médicaux, pour se concentrer sur les besoins de leur famille ou autres priorités.2

« Organon s'est donné pour mission d'écouter les besoins des femmes, et dans le cadre de nos recherches, nous avons appris que les femmes ont plus de difficultés que jamais à prendre le temps de s'occuper de leurs besoins de santé même les plus basiques », a expliqué Kevin Ali, PDG d'Organon. « En tant qu'entreprise investissant dans l'innovation afin d'améliorer la santé des femmes, j'ai trouvé juste de contribuer à traiter ce sujet au sein de notre propre communauté mondiale qui compte près de 9 500 employés. Cette année, l'action symbolique que nous entreprenons consiste à encourager chacun d'eux à consacrer cette journée de congé à leur santé, ou à la santé des femmes qui les entourent, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, pour faire le point sur leur bien-être ou pour réfléchir à un moyen de contribuer au changement. »

Nous sommes persuadés que les femmes en bonne santé sont la colonne vertébrale d'une société résiliente, stable et florissante. Lorsqu'elles réussissent, leur communauté et la société toute entière réussissent aussi, pour les générations à venir. Et pourtant, une récente étude a montré que 44 % des femmes seniors déclarent avoir attendu qu'un symptôme devienne urgent avant de prendre un rendez-vous médical, un pourcentage qui grimpe à 62 % pour les femmes âgés entre 20 et 34 ans.3 C'est ce qu'Organon espère changer, et la raison pour laquelle l'entreprise appelle d'autres organisations à se joindre à son effort pour améliorer la santé des femmes.

« Permettre aux femmes de se placer elles-mêmes en haut de la liste a toujours été une priorité pour HealthyWomen et fait partie intégrante de notre mission pour éduquer les femmes sur l'importance de prendre des décisions éclairées sur leur santé », a déclaré Beth Battaglino, PDG de HealthyWomen. « La pandémie continue de limiter la capacité des femmes à prendre soin d'elles-mêmes, c'est pourquoi nous sommes fiers qu'Organon rejoigne le mouvement et appelle d'autres entreprises à reconnaître la Journée internationale des femmes comme un jour propice pour mettre en avant les besoins non satisfaits en matière de santé féminine. »

Nous sommes convaincus qu'en améliorant la compréhension des besoins des femmes en matière de soins de santé, nous contribuons à refermer un peu plus l'écart d'équité. Organon appelle toutes les organisations à se joindre à cette mission et à faire partie de la solution. Pour en savoir plus, visitez le site hereforherhealth.com/make-time.

Organon (NYSE : OGN) est une société internationale de soins de santé issue d'une scission de Merck, société connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, qui se concentre sur l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. L'entreprise possède plus de 60 médicaments et produits destinés à divers domaines thérapeutiques. La gamme de produits de santé d'Organon, principalement axée sur la santé génésique et comprenant aussi des produits biosimilaires en pleine expansion et un noyau stable de médicaments établis, assure de solides flux de trésorerie qui soutiendront les investissements dans des occasions d'innovation et de croissance future dans la santé des femmes. De plus, Organon étudie des possibilités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques cherchant à commercialiser leurs produits en tirant parti de son envergure et de sa présence sur des marchés internationaux à croissance rapide.

Organon, dont le siège social est situé à Jersey City, dans l'État du New Jersey, jouit d'une présence mondiale avec une vaste couverture géographique, de capacités commerciales de premier ordre et emploie environ 9 000 personnes.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

