CAI Suisse recrute un nouveau membre pour son équipe de direction

Luisa Puglisi devient la directrice nationale de l'entreprise en Suisse

DUBLIN, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- CAI , une société de conseil mondiale qui fournit des services de conseil technique, opérationnel et de gestion de projet aux sciences de la vie, aux centres de données et aux industries de fabrication de processus, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Luisa Puglisi au sein de l'équipe de direction de CAI Suisse.

« Nous sommes heureux d'accueillir Luisa dans notre équipe de direction européenne en pleine croissance », a déclaré John Henchion, vice-président de la région Europe de CAI. « Luisa est une directrice des opérations comptant plus de 20 ans d'expérience au sein de grandes entreprises pharmaceutiques et organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) ayant l'approbation de la FDA et de l'EMEA. Chez CAI, elle mettra à profit son expérience de travail multidisciplinaire et se concentrera sur la stratégie commerciale, qui sera un facteur essentiel pour soutenir nos clients et promouvoir la croissance de notre entreprise en Suisse. Bienvenue dans l'équipe, Luisa! »

Mme Puglisi est titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'Université Vergata de Rome et d'une maîtrise en administration des affaires de l'École polytechnique de Milan. Elle détient également la certification en gestion de la production et des stocks de l'APICS et a fait une demande pour obtenir la certification en gestion de projet (PMP®) du Project Management Institute.

Mme Puglisi a occupé des postes de direction dans les secteurs des opérations de fabrication, de la planification des plans directeurs d'ingénierie et d'investissement, de la gestion de projets et de programmes, l'introduction de nouveaux produits, de l'excellence en gestion et opérationnelle, de la maintenance et de la gestion des entrepreneurs. Elle a fait ses preuves en utilisant une approche holistique pour gérer efficacement le changement, conduisant la transition des organisations vers les états futurs souhaités, y compris le redressement et la restructuration du rendement.

« CAI est une marque mondiale qui possède une large base de clients stables et respecte une norme d'excellence et tire profit d'une expertise avancée pour aider les clients à améliorer leur état de préparation et leur excellence opérationnelle », a déclaré Luisa. « Je suis heureuse de me joindre à l'équipe de direction de CAI et d'intégrer l'équipe permanente de CAI en Suisse. »

À PROPOS DE CAI

Depuis la création de la CAI en 1996, nous avons fourni près d'un milliard de dollars de services à des centaines de clients pour des milliers de projets dans le monde entier. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, aux Pays-Bas, en Corée, en Suisse, en Inde, en Irlande, en Italie, en Chine, à Singapour et au Royaume-Uni, nous avons constitué une équipe internationale de plus de 800 professionnels qui fournissent un soutien local à partir d'une entreprise mondiale. Nos services d'ingénierie, techniques et de conseil de qualité sont conçus pour fournir des installations critiques avec un haut niveau de performance et de fiabilité. Lorsque l'état de préparation opérationnelle et le démarrage sont essentiels, CAI répond à des normes plus élevées. www.cagents.com

