Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera des investissements dans des initiatives à la ferme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se joindra de manière virtuelle à des producteurs agricoles du Québec et de la Saskatchewan pour discuter des investissements dans les technologies propres en agriculture à la ferme, qui contribuent à rendre les pratiques agricoles plus durables.

Date

Le 3 février 2022

Heure

10 h (HAE)

Lieu

Rencontre virtuelle

Accès par vidéoconférence

Veuillez contacter l'équipe des Relations avec les médias d'AAC pour vous inscrire à cet événement et pour connaître les consignes à suivre pour participer. Les questions sont réservées aux médias.

Nota : L'événement sera enregistré. Les participants peuvent choisir de ne pas être visibles sur l'enregistrement en éteignant leur caméra, ce qui n'aura pas d'incidence sur la transmission audio ou vidéo de l'événement.

