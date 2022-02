Thales lance une nouvelle solution de connectivité IoT pour les appareils intelligents offrant une fiabilité et une sécurité accrues





Thales propose des technologies IoT innovantes qui simplifient la transformation numérique de l'entreprise. Depuis plus de 20 ans, les clients d'un grand nombre d'industries font confiance aux solutions IoT de Thales pour connecter et sécuriser leurs dispositifs de manière transparente. Le lancement de la série ELS62 s'inscrit dans l'approche à 360° de Thales1. Elle fournit des solutions rentables afin de simplifier la conception, rationaliser le développement et accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions IoT.

Le secteur de l'IoT requiert à la fois une connectivité hautement stable et des dispositifs sécurisés dès la conception pour libérer pleinement son potentiel et gagner la confiance des utilisateurs. C'est une des raisons pour lesquelles Thales propose une solution d'antenne unique et conforme au protocole LTE-Cat.1bis2 afin d'offrir aux fabricants de dispositifs IoT des options de connectivité flexibles et des mesures de cybersécurité renforcées. Sa taille optimisée s'adapte à des objets plus petits, mais tout aussi délicats comme les dispositifs médicaux portables, les compteurs intelligents, les systèmes d'alarme résidentiels ou tout autre dispositif utilisé lors de missions critiques. En effet, le module ELS62 intègre des fonctionnalités de sécurité pour protéger à la fois les dispositifs et les données, en garantissant une robustesse contre les cyberattaques grâce à un dispositif d'authentification forte et un chiffrement des données.

La gestion des appareils est également simplifiée grâce à l'expertise de Thales en matière d'activation à distance des dispositifs et la gestion de la connectivité3. De plus, le service de repli 2G de Thales maximise l'accessibilité du réseau et améliore la qualité des services aux utilisateurs. Cela permet d'économiser, non seulement lors de l'installation, mais également durant le cycle de vie du dispositif en éliminant la nécessité de mises à jour physiques des appareils (ce qui réduit par conséquent le coût total de possession).

« La sécurité absolue se situe au coeur de l'activité d'EBS. En tant que fabricant de systèmes de sécurité intelligents, nous avons plus de 3 millions de dispositifs installés. Nos clients font confiance à EBS pour leur protection ainsi que celle de leurs biens, car nous avons toujours été des précurseurs en matière de technologies de sécurité. C'est une responsabilité que nous prenons incroyablement au sérieux, notamment lorsque nous choisissons nos fournisseurs. Grâce au module Cinterion® ELS62, nous pouvons nous appuyer sur la vaste expertise de Thales en matière de sécurité et disposer d'un module de connectivité à la pointe de la technologie nous permettant d'explorer de nouvelles technologies et de balayer tout doute concernant la protection des données », déclare Piotr Blaszczyk, membre du comité de direction, directeur de la recherche, du développement et du support technique chez EBS Sp. z o. o.

« La sécurité s'est toujours inscrite dans l'ADN de Thales. Notre nouveau module ELS62 est livré avec des fonctionnalités de sécurité essentielles intégrées, notamment la vérification d'identité du dispositif pour un interfonctionnement sécurisé dans le cloud et des tests de pénétration approfondis en matière de menaces de sécurité. Le nouveau module Thales Cinterion® ELS62 Cat.1 bis accompagnera les ambitions des fabricants de dispositifs et aidera nos clients à développer des services IoT innovants », déclare Francis D'Souza, responsable de la stratégie pour les solutions IoT et de la gestion des lignes de produits chez Thales, « l'expertise unique de Thales dans le domaine du développement de solutions de connectivité compactes et fiables, associée à une approche de sécurité dès la conception permet à nos clients de bâtir un avenir dans lequel nous pouvons tous avoir confiance. »

1 Connecter les infrastructures aux réseaux sans fil et aux plateformes cloud ; gérer les cycles de vie étendus des solutions IoT ; sécuriser les équipements et les données

2 Le module LTE Cat.1 bis est un nouveau protocole de communication sans fil qui permet une conception simplifiée des appareils IoT car une seule antenne est nécessaire, contrairement au protocole industriel LTE Cat.1 nécessitant deux antennes (https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/resources/innovation-technology/lte-cat1-bis)

3 L'activation à distance de la connectivité et un ensemble de fonctionnalités de sécurité complètes garantissent une réduction du coût total de possession et la résilience pour les conceptions à antenne unique

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81?000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros.

