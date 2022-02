Le gouvernement du Canada soutient l'expansion du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné et stimule les efforts de conservation





GATINEAU, QC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - L'élargissement des aires conservées et protégées est l'une des plus grandes mesures qu'un pays peut prendre pour ralentir la perte continue d'espaces naturels et de biodiversité et atténuer les pires effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, et le chef de la Première Nation crie Mikisew, Peter Powder, ont annoncé une importante expansion du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné, dans le nord de l'Alberta. Grâce à un investissement de 5,3 millions de dollars du Fonds de la nature du Canada, la Première Nation crie Mikisew et le gouvernement de l'Alberta ont repoussé la limite ouest du parc. Cette collaboration permet d'ajouter 1 438 km2 au parc et d'agrandir considérablement la plus grande étendue contiguë de forêt boréale protégée de la planète.

L'ajout de la nouvelle zone accroîtra la superficie d'habitat protégé d'espèces en péril, notamment le bison des bois (troupeau du lac Ronald) et le caribou boréal, tous deux menacés, et la Grue blanche, en voie de disparition. La portion nouvellement protégée du parc aide également la Première Nation crie Mikisew à atteindre l'objectif de son plan d'aménagement du territoire qui consiste à conserver un bassin versant d'importance écologique et culturel.

En collaborant étroitement avec les dirigeants autochtones et les partenaires provinciaux et territoriaux à la conservation, le gouvernement du Canada fait des progrès vers l'atteinte de ses cibles de conservation. L'expansion du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné représente un autre important jalon vers l'atteinte de l'objectif du gouvernement visant à protéger 25 p. 100 des terres et des océans au pays d'ici 2025, et 30 p. 100 d'ici 2030.

De plus, nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des zones humides, qui souligne chaque année l'importance vitale des milieux humides pour la santé et le bien-être de nombreuses espèces, dont l'humain. En outre, la Journée mondiale des zones humides nous rappelle le rôle essentiel de la conservation et des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Le parc provincial sauvage Kitaskino Nuwenëné accroît la protection des eaux qui s'écoulent dans le delta des rivières de la Paix et Athabasca, un milieu humide reconnu internationalement et l'un des plus grands deltas d'eau douce au monde.

« Ce projet, qui agrandit la plus grande étendue continue de forêt boréale du monde, ne serait pas possible sans le leadership de la Première Nation crie Mikisew et les efforts de collaboration intergouvernementaux. Ensemble, nous aidons les espèces en péril, nous luttons contre les changements climatiques et nous contribuons à accroître la superficie de terres qui est protégée et conservée, afin que nous puissions tous profiter d'un environnement plus sain. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis heureux de voir l'expansion du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné devenir réalité. L'expansion de cette aire protégée s'inscrit dans notre vision de la protection du delta des rivières de la Paix et Athabasca, le plus grand delta intérieur d'Amérique du Nord, et de ressources importantes comme le caribou des bois et le bison des bois. Nous remercions respectueusement nos aînés pour la sagesse dont ils ont fait preuve en nous aidant à cibler ces bassins hydrographiques à protéger et nous sommes fiers que les générations futures bénéficient de leur clairvoyance. Grâce au Fonds de la nature du Canada, nous avons pu élaborer la stratégie de collaboration qui nous a permis d'atteindre ce résultat important avec l'appui des nations voisines, des gouvernements provinciaux et fédéral et de nombreux partenaires de l'industrie. Nous avons prouvé que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsqu'un grand nombre de partenaires prennent le temps de collaborer. »

- Chef Peter Powder, Première Nation crie Mikisew

« L'expansion du parc provincial sauvage Kitaskino Nuwenëné est une réalisation majeure en matière de conservation. Grâce à cet effort de collaboration, l'habitat de la forêt boréale et les milieux humides essentiels du nord de l'Alberta sont maintenant protégés pour les générations futures. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et député d'Edmonton-Centre

En 2019, la Première Nation crie Mikisew a reçu 2,1 millions de dollars et le gouvernement de l' Alberta a reçu 1,7 million de dollars de la composante Démarrage rapide du Fonds de la nature du Canada pour la création du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné.

a reçu 1,7 million de dollars de la composante Démarrage rapide du Fonds de la nature du pour la création du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné. Le Fonds de la nature du Canada est un élément clé de l'investissement historique de 1,3 milliard de dollars réalisé dans le cadre de l'initiative Patrimoine naturel en 2018, qui a été bonifié en 2021 avec l'ajout d'une somme de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans.

est un élément clé de l'investissement historique de 1,3 milliard de dollars réalisé dans le cadre de l'initiative Patrimoine naturel en 2018, qui a été bonifié en 2021 avec l'ajout d'une somme de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans. Les solutions fondées sur la nature et le maintien des infrastructures naturelles sont des moyens de protéger la biodiversité et d'assurer la protection des habitats des espèces sauvages, de promouvoir la résilience climatique et d'offrir des activités de loisirs et des possibilités économiques aux collectivités locales.

Un tiers des forêts boréales restantes dans le monde se trouvent au Canada .

. Le 2 février 1971, la Convention relative aux zones humides a été adoptée comme traité international. Chaque année, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février pour souligner cet anniversaire et sensibiliser le public à ces précieux écosystèmes.

L'expansion du parc sauvage Kitaskino Nuwenëné contribue à l'augmentation du nombre d'aires protégées aux abords du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo. Combinées au parc national Wood Buffalo, ces aires améliorent la connectivité des paysages pour les espèces et les écosystèmes, soutiennent l'intégrité écologique de la région et assureront une protection accrue des terres et des espèces dont dépendent les peuples autochtones.

