Engagements financiers de Mathieu Lacombe envers les RSE - La FIPEQ-CSQ presse le ministre de respecter sa parole

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon, presse le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, de respecter sa parole et de maintenir le versement de tous les incitatifs financiers promis aux Responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE), dont celui prévu pour l'année 2022-2023.

Valérie Grenon réagit ainsi aux propos tenus au cours des dernières heures par le ministre Lacombe, confirmant que le gouvernement retirera cet incitatif financier pour 2022-2023, en laissant entendre qu'il s'était peut-être mal exprimé au moment de l'annonce initiale, au mois de juin dernier.

« Nous n'avons jamais été informés d'un tel changement de cap, bien au contraire. Le ministre a pris des engagements financiers envers les RSE et nous lui demandons de les respecter intégralement. Il en va de sa propre crédibilité et de celle de son gouvernement », précise Valérie Grenon.

Une initiative du ministre

Rappelons que c'est en juin 2021 que le ministre de la Famille a offert, de façon unilatérale et sans consulter les syndicats, des montants forfaitaires aux RSE pour les années 2021-2022 et 2022-2023 afin de les inciter à offrir plus de places. À ce moment, il avait bel et bien promis aux RSE des incitatifs d'une durée de deux ans; cette promesse apparaît même dans les instructions du ministère destinées aux bureaux coordonnateurs.

Un changement de cap unilatéral

Depuis ce temps, les travaux conduits par un comité de rémunération ont finalement mené à une augmentation de la subvention versée aux RSE de 16 %. Aujourd'hui, le cabinet du ministre de la Famille tente de remplacer l'incitatif financier pour l'année 2022-2023 par l'ajustement salarial établi par le comité, prétextant même que ce changement a été convenu avec les syndicats. « Cette affirmation est absolument fausse : l'incitatif financier n'a jamais été discuté au sein du comité de rémunération ni en dehors de ce comité », affirme la présidente de la FIPEQ-CSQ.

Cette dernière termine en invitant le ministre Mathieu Lacombe à tenir sa parole. « Ce serait dommage de gâcher les avancées qui ont été réalisées au cours des derniers mois et d'entacher le climat de confiance que nous avions réussi à établir entre la FIPEQ-CSQ et le ministère », conclut Valérie Grenon.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

