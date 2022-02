Avis aux médias : Point de presse de Marie-Claude Nichols et Carlos J. Leitão





QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Le député de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques, M. Carlos J. Leitão, informe les représentantes et les représentants des médias qu'il tiendra un point de presse le mercredi, 2 février. Pour l'occasion, il sera accompagné de la députée de Vaudreuil et porte-parole en matière d'affaires municipales et d'habitation, Mme Marie-Claude Nichols.

DATE : Mercredi, 2 février 2022

HEURE : 14h40

LIEU : Hall principal, Assemblée nationale du Québec

