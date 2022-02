Fluence s'associe à Pexapark pour accélérer le passage à l'énergie propre, combinant ainsi une connaissance avancée du marché aux aperçus sur le stockage d'énergie





Fluence (NASDAQ: FLNC), leader mondial du marché des services, applications numériques et produits de stockage d'énergie pour l'énergie renouvelable et le stockage, et Pexapark, fournisseur primé de services logiciels et consultatifs pour la vente d'énergie renouvelable et la gestion du risque, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique de longue durée. Cette collaboration offrira aux clients des deux sociétés une puissante combinaison de perspectives qui leur permettront d'être à l'avant-garde de la transition vers une énergie propre.

Une croissance significative du stockage d'énergie et des énergies renouvelables, associée à une volatilité accrue du marché et à des modifications réglementaires, font de la connaissance du marché axée sur les données un élément incontournable pour tout acteur du secteur de l'électricité. Fluence et Pexapark se sont associées pour combiner des aperçus uniques qui aideront les investisseurs, les producteurs indépendants d'énergie et les services publics à prendre des décisions mieux informées, alors qu'ils doivent affronter les risques du marché libre et optimisent leurs recettes, tout en s'efforçant de faire progresser la transition vers l'énergie propre.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les clients de Fluence auront accès à la série d'outils et de services de Pexapark qui simplifient la complexité des transactions énergétiques, offrant une plus grande transparence des prix et une meilleure gestion des risques, tout en soutenant les acteurs de l'industrie dans leur parcours - de la planification des projets aux opérations à long terme.

Combinés aux analyses avancées sur la génération d'énergie renouvelable et actifs de stockage d'énergie déjà fournies par Fluence, ces outils sophistiqués permettront aux clients d'optimiser la valeur de leurs investissements et de multiplier leurs déploiements.

Les développeurs et propriétaires d'actifs tireront tout particulièrement parti de la tarification et des analyses des installations de stockage et locaux partagés, de conseils relatifs à la structure de contrat d'achat d'électricité (CAE) la plus adaptée aux types spécifiques d'actifs de génération et de stockage d'énergie, et du groupe consultatif d'experts sur les stratégies de trading et de couverture.

"L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau jalon historique dans la réalisation de l'ambition de Fluence: elle vise en effet à développer un écosystème unique qui change la façon dont nos clients alimentent le monde en énergie," a déclaré Manuel Perez Dubuc, PDG de Fluence. "Nous développons un écosystème qui comprend des solutions technologiques tierces, ainsi que nos produits, services et applications numériques pour l'énergie renouvelable et le stockage d'énergie," a-t-il ajouté.

"Notre partenariat avec Pexapark encouragera des investissements plus importants dans le secteur de l'énergie propre, ainsi que le déploiement de projets de génération de ce type d'énergie et de stockage d'énergie sur batteries, sur le réseau. Ensemble, nous utiliserons nos solutions numériques pour faire progresser la transition vers l'énergie propre à travers le monde," a-t-il conclu.

Michael Waldner, PDG et co-fondateur de Pexapark a affirmé: "Alors que le secteur de l'énergie renouvelable continue d'évoluer - de plus en plus à la merci des marchés libres et de la volatilité des prix - il est crucial que les acteurs de l'industrie disposent de données, de connaissances et du logiciel leur permettant d'optimiser leurs rendements et de gérer leurs risques. A la lumière des tendances actuelles de tarification du marché, la combinaison des solutions technologiques les plus avancées et des connaissances du marché les plus précises garantira l'augmentation de leur potentiel de recettes."

"Alors que le stockage d'énergie fait de plus en plus partie intégrante des portefeuilles d'énergies renouvelables, ce partenariat promet d'apporter une impulsion immédiate à la gestion des opportunités et des risques complexes inhérents," a-t-il ajouté.

Les solutions avancées de stockage d'énergie représentent la technologie habilitante essentielle qui permet d'atteindre les objectifs en matière d'énergie propre. Les données et connaissances uniques de Pexapark seront couplées à la flotte de solutions de stockage d'énergie de Fluence basée sur batteries, d'une capacité totale de 3,6 GW, déployées ou liées par contrat, pour fournir des aperçus opérationnels concrets. L'application d'affaires Fluence IQ, qui utilise l'intelligence artificielle, la prévision avancée des prix, l'optimisation du portefeuille et l'offre du marché, garantira que les actifs de stockage d'énergie et de génération flexible d'énergie prennent part, de façon optimale, aux marchés de gros de l'électricité.

Ce partenariat conclu avec Pexapark est aligné sur la stratégie de Fluence qui consiste à maintenir un écosystème numérique ouvert offrant aux consommateurs la flexibilité leur permettant d'intégrer des logiciels et outils tiers aux systèmes de stockage et de contrôle d'énergie de Fluence. L'un des objectifs de l'entreprise, qui poursuit sa mission d'assurer la transition mondiale à l'énergie propre, est de favoriser la création d'un écosystème ouvert, intégré horizontalement, qui rend accessibles, le plus largement possible, les technologies novatrices de Fluence, et de ses concurrents.

À propos de Fluence

Fluence est un leader mondial sur les marchés des produits et services pour le stockage de l'énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Au 30 septembre 2021, la société possédait plus de 3,6 GW de stockage d'énergie déployés ou sous contrat sur 30 marchés à travers le monde, et plus de 4,7 GW d'actifs dans le solaire, l'éolien et le stockage optimisés ou sous contrat en Australie et en Californie. Par l'entremise de nos produits, services et plateforme Fluence IQ reposant sur l'IA, nous aidons nos clients du monde entier à favoriser des réseaux électriques plus résilients et un avenir plus durable. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fluenceenergy.com.

À propos de Pexapark

Pexapark est une société primée de logiciels et de conseils, spécialisée dans l'énergie renouvelable. Avec plus de 20 000 MW de transactions CAE renouvelables réalisées, Pexapark est devenue la référence pour l'achat, la vente et la gestion d'énergies renouvelables.

Les prix de référence des transactions CAE réalisées par Pexapark permettent d'accroître la transparence sur 18 marchés. Notre équipe de conseillers et notre série de logiciels permettent aux sociétés de premier plan de clôturer avec succès des transactions CAE, de gérer leurs risques et d'augmenter leurs revenus provenant de sources d'énergie renouvelable.

Pexapark a été fondée en 2017 avec pour objectif l'accélération de la transition énergétique vers une consommation nette zéro, via la création d'un marché efficient pour l'énergie renouvelable.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://pexapark.com, ou contactez-nous à l'adresse hello@pexapark.com

Déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse incluent des "déclarations prospectives" au sens de la Section 27A du Securities Act et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tels qu'amendées. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ne se rapportant pas à des faits présents ou historiques constituent des déclarations prospectives, y compris, de façon non restrictive, les bénéfices attendus du partenariat conclu avec Pexapark, l'entrée en vigueur de l'accord de services, ainsi que le développement et/ ou l'intégration des services et technologies de Pexapark, pour leur utilisation par les clients de Fluence.

Ces déclarations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux attendus. La majorité de ces facteurs sont hors du contrôle de Fluence et par conséquent difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant provoquer de telles différences incluent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants: Fluence peut devoir faire face à d'importants obstacles et retards d'intégration des services et technologies de Pexapark. Fluence met en garde le lecteur que la liste de facteurs précédente n'est pas exhaustive.

Sauf si la législation applicable l'exige, Fluence rejette toute obligation de mettre à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, effectuées toutes expressément sous réserve des informations contenues dans cette section, pour refléter des événements ou circonstances ultérieures à la date du communiqué de presse. Si certaines hypothèses sous-jacentes devaient se révéler inexactes, les résultats réels et les prévisions pourraient présenter un écart sensible par rapport à ceux exprimés dans les déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

