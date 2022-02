LANCEMENT D'UN LIVRE - La formation, partie intégrante de l'insertion sociale et professionnelle des travailleuses et travailleurs autochtones





VAL-D'OR, QC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec engouement que l'Institut national des mines participe au lancement de ce nouvel ouvrage intitulé « Modèle d'intervention - L'insertion sociale et professionnelle des travailleurs autochtones : des pistes claires pour contribuer concrètement et efficacement ». Grâce à une collaboration des plus prometteuses avec Dre Émilie Deschênes, professeure universitaire, ainsi que la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ), l'Institut national des mines démontre une fois de plus l'importance de la formation des Autochtones pour une meilleure employabilité dans le secteur minier.

Insertion socioprofessionnelle d'une main-d'oeuvre formée dans le secteur minier

La main-d'oeuvre autochtone demeure un bassin potentiel de travailleuses et de travailleurs essentiel à la réussite du secteur minier au Québec; rappelons que plusieurs sites miniers sont à proximité des communautés.

Dans cet ouvrage, l'Institut national des mines s'intéresse à l'employabilité de la main-d'oeuvre autochtone sous l'angle de la formation. D'ailleurs, l'une des quatre sections du modèle d'intervention pour l'insertion sociale et professionnelle des Autochtones au travail est « Former », où deux grands thèmes ont été abordés : le développement des compétences transversales, notamment les compétences interculturelles qui soutiennent l'accompagnement des travailleuses et travailleurs autochtones dans leur insertion surtout sociale, ainsi que le développement des compétences techniques qui soutiennent la main-d'oeuvre dans son insertion surtout professionnelle.

« Ce livre est le reflet de la valeur de concertation de l'Institut national des mines. Grâce à ce partenariat, notre organisation peut contribuer au succès de l'insertion socioprofessionnelle de la main-d'oeuvre autochtone dans le secteur minier en donnant des outils à la fois théoriques et concrets aux équipes de ressources humaines, mais aussi de formation des entreprises minières. De plus, les établissements d'enseignement du Québec désirant peaufiner leur enseignement pour répondre aux besoins de formation pourront également en tirer profit, tout comme nos collègues des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur », a exprimé la présidente-directrice générale, Mme Christine Duchesneau.

De plus, ce livre reprend, notamment dans sa section consacrée à la formation, les sept caractéristiques de l'apprentissage telles que l'apprentissage holistique, l'apprentissage tout au long de la vie, l'apprentissage fondé sur l'expérience, l'apprentissage ancré dans les langues et les cultures autochtones, l'apprentissage considérant la dimension spirituelle, l'apprentissage comme activité collective et, finalement, l'apprentissage intégrant les savoirs autochtone et occidental. Rappelons que certaines références sont tirées de l'essai de l'Institut national des mines portant sur la sécurisation culturelle en formation minière publié en 2017.

L'attraction des Premières Nations dans la formation minière est un enjeu auquel travaille l'Institut national des mines depuis sa création. En ce sens, l'organisation poursuivra sa collaboration avec l'auteure de l'ouvrage, Mme Émilie Deschênes, en réalisant une nouvelle étude dans les prochains mois portant sur les facteurs de persévérance scolaire des apprenantes et apprenants autochtones en formation minière au Québec.

En terminant, l'Institut national des mines désire remercier les partenaires de cette recherche sans qui le présent ouvrage n'aurait pu voir le jour. Il est possible de se procurer le livre en librairie et de consulter gratuitement un extrait de la section « Former » de celui-ci sur le site Web de l'Institut national des mines.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

